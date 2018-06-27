修練體魄 社子里民體驗達摩無相神功台灣好新聞報 (2018-06-27 06:40)
記者尤翔霆／台北報導
為了照顧民眾身體健康，台北市士林社子里辦公處特別與永和禪修會館合作，舉辦「達摩無相神功」免費體驗課程，強調身心統一，並透過簡單甩手、腳踢的動作，就能有效鍛鍊筋骨，改善肩頸僵硬。試辦的第一堂課，里民反應相當熱烈。
靜下心靈調整呼吸，雙手平舉到胸前，再自然往下甩，這是「達摩無相神功」的「甩手通脈」，透過簡單甩手動作，可以有效紓壓活血、改善肩頸僵硬。
達摩無相神功是一套強身健體的運動，強調身心統一、明心見性，經常練習不但能鍛鍊筋骨，還能抗老排毒。社子里辦公處特別和永和禪修會館合作，舉辦免費體驗課程，短短一個半鐘頭，民眾獲益良多。
社子里長陳明雄表示，目前課程屬於公益推廣性質，如果里民反應熱烈，未來將常態性開課，讓更多民眾一起練習達摩無相神功，鍛鍊身體達到修身養性的目標。
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