記者莊漢昌／台南報導

台南市曾培雅愛心義工協會寒暑假中餐助童計畫，今年已邁入第6年，今年暑假東區有11所國中小300位學童受惠，每週一至週五共43天曾培雅愛心義工協會提供美味可口的愛心午餐，讓愛不間斷。今年更吸引政大書城、南聖企業與台南國際同際會的熱情響應，提供領餐學童每人一份圖書禮券及加菜金。

曾培雅表示，經濟不景氣，弱勢家庭有增無減，學校放寒暑假，許多孩童的午餐將沒有著落，過去5年來每逢寒暑假都會在服務處提供免費午餐給需要的學童們，讓大家在寒暑假也不至於挨餓，也能吃好吃飽。

曾培雅指出，免費午餐從102年開辦至今，平均每年寒暑假前來取餐或用餐的學生都超過兩百位，寒假適逢過年，她都會為大家加菜，與東東餐飲企業合作贈送大家應景的蘿蔔糕，今年暑假，政大書城與南聖企業特別送給大家圖書禮券，讓孩子們能買文具或買好書，而台南國際同際會會長林鋒木也特地提供兩萬元加菜金。未來，她希望擴大本計劃，每一年不僅提供孩子溫暖的午餐，也可以持續提供讀書禮卷，讓弱勢孩子養成閱讀的好習慣，讓弱勢學童不會輸在起跑點，進而營造書香東區。