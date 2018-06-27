世足賽官方飯店傳炸彈威脅 俄當局疏散中央社 (2018-06-27 06:48)
（中央社俄羅斯頓河畔羅斯托夫27日綜合外電報導）根據托波斯國會飯店職員和路透社目擊者，俄羅斯昨晚疏散這家位於世界盃足球賽主辦城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的飯店。
根據國際足球總會（FIFA）文件，托波斯國會飯店（Topos Congress-Hotel）被國際足球總會列為世界盃官方飯店，但是沒有競賽球隊下榻這家飯店。
一名路透社目擊者說，由於炸彈威脅，飯店已疏散。
這名目擊者說，飯店外至少有一輛消防車，警方在街上詢問飯店職員和房客。
位於俄羅斯南部的頓河畔羅斯托夫，截至目前已舉行4場世界盃比賽，包括昨天克羅埃西亞對戰冰島，冰島以1比2落敗。下場在頓河畔羅斯托夫舉行的比賽日期是7月2日。（譯者：陳政一）1070627
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