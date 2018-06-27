晚了全球將近兩個禮拜，恐龍終於登陸美洲大陸啦！在全球各地幾乎都已經上映，而且累積了5億6100萬海外票房的《侏儸紀世界：殞落國度》，上個星期五終於在北美地區上映，並以1億5000萬美金的首週票房，拿下了週末票房冠軍的寶座。跟2015年的第一集相比，這一集的首週票房，雖然跟片商預期的數字差不多，卻比上集首週開出的2億800萬美金超高票房縮水了不少。而且上一集觀眾普遍的口碑和反應都還不錯，最後在北美地區累積的票房是首週票房的3倍之多，大約是6億5200萬美金，位居北美影史賣座紀錄的第6名。所以雖然《殞落國度》在北美的週末拿下了票房冠軍，但是以上一集的票房紀錄，還有片商刻意低估的票房數字來看，表現其實是差強人意。



至於這一次《殞落國度》在北美會這麼晚上映，有傳言說是為了要避開世足比賽，但依照片商的預期和首週的票房表現，更實際的原因，恐怕是不希望這部電影在美國的口碑和票房表現，影響到海外影迷的期待。畢竟足球運動在美國本來就沒有很紅，跟籃球、棒球或是美式足球相比，足球在美國算是非常小眾的運動，好萊塢的商業大片根本沒在怕。而且根據尼爾森最新出爐的統計，今年俄羅斯世足在美國地區的收視率，跟2014年的巴西世足相比，掉了大約44%，總收視人口還不到200萬人次。背後的原因除了剛剛說美國看足球的人本來就少，還因為今年美國隊在外圍賽就已經被刷掉了根本沒進分組賽，美國人連湊熱鬧都覺得興趣缺缺。再加上時差的關係，真的要看世足轉播的美國人，住在東岸就要每天早上6點爬起來，住西岸則是半夜3點不能睡，完全在考驗美國觀眾的熱情。所以現在總共花了10億美金買下今年俄羅斯世足，和2022年卡達世足轉播權的福斯和Comcast就很頭痛，只能轉而把今年的希望放在墨西哥隊的身上，就看能不能靠著墨西哥隊，多少留住一點在美國人數不少，而且是講西班牙文的墨裔球迷，讓收視率不要掉得太難看。



而這個週末被擠下冠軍寶座的皮克斯動畫《超人特攻隊2》，在恐龍大軍的威脅之下，還是靠著觀眾的好口碑，大力吸金了8000萬美金的票房，兩個禮拜累積下來，票房已經超過3億5000萬美金，輕鬆超越《超人特攻隊》第一集最後累積的2億6000萬總票房，而且還在持續增加當中。今年在眾多商業大片的加持之下，上半年到目前為止，北美電影市場的總票房，跟去年上半年相比，已經可以看到8.5%的成長。



其實全球的景氣時好時壞，但是電影產業的整體營收幾乎年年都在增加，連帶全球的戲院業者包括台灣在內，每年也都可以看見業績兩位數的穩定成長。所以這幾年許多連鎖影城也都積極地往人口密集的地方擴點，像威秀、秀泰、國賓等等，都陸續在新北市開了新影城，就近吸引愛看電影的觀眾。連最近爆出股東糾紛，進而害許多消費者權益受損，最後還宣布要歇業1個月的美麗華，今年第四季原本也有意要在淡海新市鎮開一家新的影城，但照目前的情況來看恐怕還有不少變數。而目前全台灣因為沒有統一的票房計算系統，原本都是以台北的票房乘二來粗估全台票房總額。但自從新北市新開了許多影城之後，因為票房數字是跟台北的票房分開計算，所以現在如果要估算全台灣的票房，恐怕要用台北票房乘三甚至是乘四，才會更貼近全台灣的票房總額了。



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(公告歇業1個月的美麗華影城，取自維基百科，玄史生提供)



