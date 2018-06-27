▲周思齊（左）接任新球員工會理事長，從胡金龍手中接過球棒。（圖／吳政紘攝）

《NOWnews》自2008年4月正式上線以來，持續帶給喜愛運動的球迷朋友們最新、最即時的賽事報導與專題呈現，適逢中職球員工會也剛好成立10周年，新任理事長「周董」周思齊也帥氣上任，他將帶給中職未來何種變化？或是如何跟球團攜手共創更好的環境，都是他將面臨的考驗。

球員工會10年了！儘管這10年來遇到假球案或是其他如：國際賽保險問題、肖像權、授權等難題，球員工會始終站在第一線捍衛球員權益，也是最重要的工會組織，球員工會也將走向新的10年。

從前任理事長胡金龍手中接下重任，周思齊知道他將肩負「四大訴求」的理念，那就是「健全團體協商」、「國際賽權益保障」、「善盡社會責任、延續公益活動」、「強化球員退役照顧機制」，他也將成為史上「最酷」的理事長。

▲周思齊與陳傑憲、吳東融、胡金龍、羅錦龍、李宗賢等球員工會代表。（圖／吳政紘攝）

但要跟球團、聯盟甚至棒協談問題，這些困難卻沒有想像中容易。

「若我們可以完成團體協約，基本上就是第一個能夠達成的勞工團體。」周思齊說。

但爭取權益的路上總是孤獨且不好走，他說：「勢必會有一方會輸，但我們不是要爭，而是希望互利。」

球員工會成立10年，現在全聯盟所有球員只有3位沒有加入，但該給的法律諮詢、心理輔導甚至於財務管理等服務，球員工會都有專人幫忙。

「勞工永遠都是弱勢，所以我們會做最大的努力去溝通，這10年也算是到了一個里程碑，希望中職未來可以更穩定成長。」周思齊說。

周思齊是在2008年遇到米迪亞假球事件，因為他堅持被黑道威脅也不放水，也曾經申請過失業救助金，轉至兄弟象又遇到「黑象事件」，周思齊卻還能堅持打球的初衷，甚至為了更多球員的福祉努力，他就是球員工會最佳的代言人。

球員工會在這幾年成功爭取到12強保險賠償，羅嘉仁也是首度受惠「重大傷勢」保險，為球員爭取更多權益，周思齊未來還要爭取「不當勞動行為」的團體協約，他打破大眾刻板印象，希望用「合作」方式，找出跟球團、聯盟三方的最佳商業模式，希望一起把環境變更好，「球員有價值，球隊更有價值。」

此外，一個組織要成立超過10年實在不易，球員工會某種程度跟《NOWnews》都擁有「不放棄」、「向前走」的特質，周思齊說：「透過NOWnews的報導，可以讓更多人對棒球產生興趣，身為一個公眾人物，能夠透過跟媒體合作，然後有更大的曝光，我認為是很棒的事。」

周思齊說：「NOWnews不但有中職報導還有三級棒球、不少正面報導，如果你真的喜歡棒球，看NOWnews來了解棒球，其實是不錯的資訊來源。」