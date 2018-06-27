世足賽／阿根廷贏球太爽 馬拉度納比出不雅手勢慶祝NOWnews今日新聞 (2018-06-27 05:19)
阿根廷在世界盃小組賽的最後一戰，靠著Marcos Rojo在第86分鐘的進球，驚險以2:1擊敗奈及利亞出線。不過前阿根廷球王Diego Maradona在看台上興奮過頭，比出不雅手勢被鏡頭拍到，也再次引爆爭議。
前幾戰踢得很悶的Lionel Messi，此役終於一吐怨氣，第14分鐘他接獲長傳後、停帶射一氣呵成，將球射進球門之中，不僅幫助球隊取得領先，這也是他生涯世界盃的第100顆進球。
不過之後韌性極強的奈及利亞，靠著Victor Moses的12碼罰球追平，也讓阿根廷球迷又再次擔心了起來。所幸Rojo再次拯救球隊，才讓他們驚險的晉級到16強。
而就在全世界阿根廷球迷都沸騰之時，Maradona又出來搶鏡了，他先是與身邊的人擁抱之後，兩隻手都豎起中指，興奮的碎念，彷彿一切壓力都釋放了。
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