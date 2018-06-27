世足賽／佩里希奇絕殺破門 克國3連勝強勢晉級NOWnews今日新聞 (2018-06-27 04:23)
世界盃小組賽最後一戰，冰島只能贏球才有機會延續他們這一屆的驚奇之旅，儘管他們努力的一度將分數追成1:1，但是在第90分鐘克羅埃西亞Ivan Perisic(佩里希奇)接獲隊友傳球打進，幫助球隊以2:1絕殺對手，也讓克國以3連勝、小組第一之姿晉級，冰島則是遭到淘汰。
此役開賽冰島果然加強了防守，克羅埃西亞幾波攻勢都未能得手，不過可惜自己同樣也未能攻破對方的大門，上半場戰罷兩隊仍是0:0。
下半場開打沒多久比賽隨之白熱化，克國後衛Perisic攔下對方的球后傳中，Milan Badelj凌空將球踢進左上角，1:0，這是Badelj在世界盃的首顆進球。
不過冰島可沒有這麼容易就放棄，他們持續的失壓，在第75分鐘，Gylfi Sigurdsson傳中球擊中對方手臂，形成手球。冰島獲得12碼罰球的機會，Sigurdsson沒有浪費機會，乾淨俐落的射進，將比數形成1:1。
但在第90分鐘，克國攻勢再起，又是Badelj和Perisic的配合，這一次前者直傳、後者在禁區左側用左腳破門得手，最終克羅埃西亞也靠著這一球絕殺對手。
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