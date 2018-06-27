阿根廷驚險進16強 羅赫關鍵進球踢下奈及利亞中央社 (2018-06-27 04:08)
（中央社記者李晉緯台北27日電）阿根廷今天靠羅赫（Marcos Rojo）比賽尾聲進球，以2比1擊敗奈及利亞，並以4分積分躍居D組第2，驚險晉級16強。
世界盃D組今天進行最後一天賽事，賽前已獲2勝、6分積分的克羅埃西亞確定晉級，戰績1勝、1敗、3分積分的奈及利亞，和同樣獲得1和、1敗的冰島、阿根廷，都尚有晉級16強的機會。
今天賽前，冰島、阿根廷都獲得1和、1敗、1分積分，但冰島1進球、3失球、淨勝球負2，優於阿根廷1進球、4失球、淨勝球負3的成績，因此阿根廷今天必須贏球，還得仰望克羅埃西亞不要輸給冰島，才能獲得晉級。1070627
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