世界盃D組最後一輪，今(27)日背水一戰的阿根廷，當家前鋒梅西(Lionel Messi)終於打破「進球荒」攻進本屆首球，加上第86分鐘Marcos Rojo勁射破門，終場阿根廷以2:1險勝奈及利亞，靠著4積分以小組第2晉級。16強將交手C組第1法國。

阿根廷此役非贏不可，贏了才能寄望克羅埃西亞擊敗冰島，相較積分得以小組第2晉級，若輸球或是平手阿根廷都將淘汰。若阿根廷、冰島同樣贏球，就要相較淨勝球。

第14分鐘，本屆沉悶許久的梅西獲長傳後，直接右腳勁射入左邊網，攻進本界首個進球，也是本屆世界盃第100個進球。梅西成為阿根廷史上第3位，在3屆世界盃都有進球的球員。

第49分鐘，阿根廷後衛Javier Mascherano 在禁區內放倒奈及利亞Leon Balogun ，由Victor Moses 主罰12碼破門追平比分。阿根廷1:1奈及利亞。

比賽爭議出現在第77分鐘，阿根廷後衛Nicolas Otamendi疑似禁區內手球犯規，主裁判看完VAR認為沒犯規，未給12碼罰球。

最後第86分鐘，Marcos Rojo接獲右路傳中球，射入右邊死角，拯救了阿根廷，幾近絕殺比賽。終場阿根廷以2:1險勝奈及利亞。

另一場比賽克羅埃西亞2:1絕殺冰島，克羅埃西亞以9積分為小組第一，阿根廷則以4積分為小組第二攜手晉級。