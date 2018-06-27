世足／梅西、羅霍聯手救國 阿根廷2:1勝奈及利亞晉級NOWnews今日新聞 (2018-06-27 04:05)
世界盃D組最後一輪，今(27)日背水一戰的阿根廷，當家前鋒梅西(Lionel Messi)終於打破「進球荒」攻進本屆首球，加上第86分鐘Marcos Rojo勁射破門，終場阿根廷以2:1險勝奈及利亞，靠著4積分以小組第2晉級。16強將交手C組第1法國。
阿根廷此役非贏不可，贏了才能寄望克羅埃西亞擊敗冰島，相較積分得以小組第2晉級，若輸球或是平手阿根廷都將淘汰。若阿根廷、冰島同樣贏球，就要相較淨勝球。
第14分鐘，本屆沉悶許久的梅西獲長傳後，直接右腳勁射入左邊網，攻進本界首個進球，也是本屆世界盃第100個進球。梅西成為阿根廷史上第3位，在3屆世界盃都有進球的球員。
第49分鐘，阿根廷後衛Javier Mascherano 在禁區內放倒奈及利亞Leon Balogun ，由Victor Moses 主罰12碼破門追平比分。阿根廷1:1奈及利亞。
比賽爭議出現在第77分鐘，阿根廷後衛Nicolas Otamendi疑似禁區內手球犯規，主裁判看完VAR認為沒犯規，未給12碼罰球。
最後第86分鐘，Marcos Rojo接獲右路傳中球，射入右邊死角，拯救了阿根廷，幾近絕殺比賽。終場阿根廷以2:1險勝奈及利亞。
另一場比賽克羅埃西亞2:1絕殺冰島，克羅埃西亞以9積分為小組第一，阿根廷則以4積分為小組第二攜手晉級。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
運動襪．Titan 運動襪．elite 運動襪．nike 運動襪．統一 運動襪．三花 船型 運動襪．sunair 標準型 運動襪．歐都納 運動襪．EXUSTAR 運動襪．Blossom Gal 運動襪．Titan 壓力運動襪 Elite．snug 運動襪．CK 運動襪．atunas 運動襪．三花 無痕肌 運動襪．mit 運動襪．clover 運動襪．Leader 運動襪．毛巾運動襪．竹炭 運動襪．NBA 運動襪．Calvin Klein 運動襪．socks 運動襪．sunair 運動襪．BLOSSOM 運動襪．AirWalk 運動襪．roberta 運動襪．壓力運動襪．MIZUNO 運動襪．運動襪 白色 NIKE
- 【品味居】米凱 時尚3.8尺胡桃木紋鞋櫃/玄關櫃
- Kipling 經典Basic尼龍CityPack後背包(活力紅)
- 【CENTURION】美國百夫長CRUISE克魯斯系列29吋行李箱-巴拉
- TISSOT天梭 PR100 Powermatic 80小時機械女錶-黑/33mm T101
- Folli Follie Ivy 摩登晶鑽女錶-白x紅/28mm WF2B012STW-RE
- PUMA-Basket Heart Patent Wns復古運動鞋-蜜桃白
- GUCCI 皇室風格紋路 太陽眼鏡（黑色）
- HP LaserJet Pro 多功能事務機 M130fw
- 【SANLUX台灣三洋】551L直流變頻對開冰箱。金色／(SR-B551D
- ADATA威剛 Durable HD700 2TB(藍) 2.5吋軍規防水防震行動硬
世足八強賽程表出爐！盤點本屆八強賽的3大看點【KNOWING新聞】
溫網【NOWnews今日新聞】
曝皇馬已接受尤文1億報價 C羅轉會意甲越傳越真【北京新浪網】
世足【NOWnews今日新聞】
瑞典睽違24年晉級8強 網友：IKEA不打折嗎？【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》