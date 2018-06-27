（中央社頓河畔羅斯托夫26日綜合外電報導）本屆世界盃寫下菜鳥傳奇的「維京戰士」冰島今天在D組賽最後一戰1比2輸給中歐勁旅克羅埃西亞，2敗1和確定淘汰。克羅埃西亞3戰全勝，以分組龍頭之姿晉級16強。



冰島首次打進世界盃決賽圈，首戰1比1逼和阿根廷，舉世矚目，但之後0比2敗給奈及利亞，今天再輸給克羅埃西亞，世界盃首勝無緣開張，「維京戰吼」暫時畫下休止符。



克羅埃西亞2比0勝奈及利亞，3比0勝阿根廷，今天再勝取得小組第一優勢，16強賽遭遇C組第二丹麥。（譯者：林宏翰）1070627