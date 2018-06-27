東峰國中校舍改建動土 林佳龍：持續打造更好的學習環境大成報 (2018-06-27 00:28)
東峰國中內的校舍「中道樓」經專業鑑定顯示耐震力不足，市府投入4,087.2萬元經費拆除重建，並於26日舉行動土典禮。林佳龍在教育局長彭富源的陪同下出席，包括立委黃國書、市議員邱素貞、何敏誠、鄭功進、李中、東區區長江惠雯、南區區長鍾正光及東峰國中校長羅國俊等人均共同見證。
林佳龍表示，東峰國中是所歷史悠久且優秀的學校，去年改建品德樓、現在改建中道樓。這次整建特色結合托育服務，部分空間做為非營利幼兒園的使用，也完善學校設施讓學生有更好的讀書環境；同時，校園周邊的生活環境良好，有許多公園綠地，配合市府推動學校社區化，讓社區民眾也能善用閱讀空間，實踐終身學習。
林佳龍指出，隨著少子化的趨勢、校園學生人數不多，然而台中市的人口持續增加，且東區的人口也逐漸回流，校園老舊校舍的改建持續進行。過去他擔任立委時也曾至東峰國中會勘，發現校舍老舊且斑駁髒亂還有裂痕，經黃國書爭取中央支持、配合地方預算，使相關工程順利動工，期待整建後的東峰國中未來擁有嶄新開始。
黃國書則樂見東峰國中持續改建校舍，他說，透過中央與地方共同推動提供學生更好、更安全的學習環境，未來也將補充教室視聽設備相關設施；對於林佳龍在教育建設的投入，陸續完成許多新建校舍，給予肯定。
東峰國中校長羅國俊說，去年5月11日校內品德樓落成典禮已完成第一階段的校舍改建工程，今年繼續獲得教育部及市府的全力支持，將接著完成其餘老舊校舍改建，盼建構學校成為社區親師生學習共讀的教育資源中心。
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