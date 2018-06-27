投52線改善工程會勘 林明溱加碼瑞龍瀑布步道及觀瀑平台大成報 (2018-06-27 00:28)
林縣長說，投52線是維繫竹山鎮坪頂里生活與產業主要道路，也是前往瑞龍瀑布的觀光遊憩要道，由於年久失修，道路劣化相當嚴重，且沿線紐澤西護欄標示斑駁，無反光導標，管線雜亂，部分邊坡無擋土牆、防落石網，影響通行安全，沿途也缺乏標示，對於居民生活及觀光推展影響頗大，縣府遂爭取前瞻計畫經費4千萬元，進行改善，預計於8月下旬開工，年底完工，改善後將可大幅提升通行安全。
林縣長也表示，瑞龍瀑布第一期工程已完工啟用，目前每月約可吸引2、3萬人次前往遊憩，遊覽車出入相當頻繁，讓坪頂里熱鬧許多，但第一期的觀景台幾經討論修正後，無法盡覽瀑布美景，且原有步道高低起伏落差極大，不利長者及身障人士前往，因此縣府將再自籌4,500萬元經費，增建觀瀑平台及改善景觀步道，讓更多民眾能輕鬆安全的盡情享受瑞龍瀑布的美。
稍早，林縣長也會同蔡議員前往鯉魚里會勘鯉魚尾段22之1地號旁野溪改善工程及客人坑野溪蛇籠工程，在實地勘查損害情形，並聽取當地民眾見後，指示農業處儘快改善，以免汛期來臨，造成更大損害。
林縣長指出，客人坑野溪右岸僅部分路段施設蛇籠護岸，且上方涵管土石淤積，影響通洪斷面，每逢雨季，洪水暴漲，向右岸溢流淹沒農田菇寮，致使農民損失慘重，縣府將儘速發包，於疏浚野溪淤積砂石後，施設高度3公尺、長80公尺蛇籠，保護農地安全。
蔡議員也表示，鯉魚尾段22之1地號旁野溪左岸既有砌石護岸年久失修，龜裂破損嚴重，每逢豪雨溪洪暴漲，溢流護岸外農地，造成香菇寮及住家淹水，亟需整治，經向縣府陳情，林縣長重視鄉親安全的重要，並改善淹水危害民宅及農地情形，立即指示農業處儘快發包，提高護岸高度改善溪洪溢流，這樣的行政效率，深受鄉親肯定。
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