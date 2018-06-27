【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】消防局日前拍攝的山域救援影片獲百萬點閱率，但因內容遇爭議下架。對此，消防局長蕭煥章表示，微電影其實還在網路上，民眾仍能上網觀看；而影片拍攝目標達到讓民眾能夠了解登山自救方法，他也尊重民主多元聲音、虛心接納。對於義消服裝品質問題，蕭煥章說，為改善去年採購使用價格標導致的問題，今年已改為最有利標，將可穩定衣服的品質。台中市議員林碧秀、吳瓊華聯合質詢時，林碧秀表示，消防多部微電影影片獲得良好的宣傳， 日前關心台中山域救援影片獲得100多萬點閱率，是很好的行銷方式，讓民眾知道遇山難時如何自救；但因影片也涉及鬼神爭議，所以遭到下架，希望消防局可以支持影片的拍攝。對此，蕭煥章指出，感謝替代役服役期間，協助市府拍攝8部影片，但其實該山域救援的影片仍然在網路上，只是未在他的臉書連結，民眾仍能在網路上觀賞；而拍片內容有爭議的部分，市府尊重民主社會多元聲音，並尊重同仁主動創新的精神。拍片初衷是希望讓民眾登山能夠平安出門、平安回家；影片也成功獲得點閱率，達到山域救援宣傳效益。此外，林碧秀、吳瓊華也關心義消服裝品質不穩定問題。蕭煥章回應，議員所提的問題消防局內部也在檢討，發現由於去年採用最低價得標的價格標，因此服裝品質不如預期，最後還以減價收受；經過檢討後，消防局已先設計符合需求的服裝，並請廠商依據樣品製作，經過評選委員審慎評選後、再進入價格標程序，讓消防服裝品質達到一致性，確保消防員裝備完善。