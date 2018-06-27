【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】東海大學與國軍臺中總醫院26日雙方舉辦教研與產學合作簽約儀式，由東海校長王茂駿、國軍臺中總醫院院長王智弘代表雙方簽署，未來除了建立合作關係，並將研擬進行教師合聘與課程合作，深化在教育與研究上的突破與探討。



東海大學與國軍臺中總醫院雙方26日簽署教研與產學合作合約書，東海由王茂駿率領副校長王立志、教務長林良恭、副研發長顧野松、電算中心主任楊朝棟、產學與育成中心主任羅際鋐與化學系系主任龍鳳娣出席；而國軍臺中總醫院則由王智弘、副院長洪恭誠、政戰部主任張耀寬、醫療部主任范揚國、中清分院長涂川洲、民診處主任王守正、護理部主任陳雅紅、藥劑科主任張有燈、檢驗科主任楊登和與教學研究室副主任劉良毅等與會，兩單位共同為教育與研究的提升共同努力、共創合作新頁。



王茂駿表示，做為一所基督教大學，東海的使命為實踐求真、篤信、力行的精神，且致力多元創新發展，藉由高等教育深耕計畫提升教學品質落實教學創新。這次院校合作，雙方具有互補作用，共同進行研究資源整合、期能創造雙方合作的開端。



而王智弘指出，東海大學積極發展成為具有深厚博雅底蘊的創新卓越的大學，培育專業、宏通、多元、開創的博雅人，學校以達文西計畫建置共學共創的實驗場域，推動對社會有影響力的專案，並以多元化的社會議題導向式專案，啟發學生自主學習，使東海成為社會的領路人、引領社會前進；這樣的教育對於醫學教育的養成有所助益，特別是對於未來醫學教育。國軍臺中總醫院與東海大學這次合作，也期盼院內醫師有機會參與跨領域課程，雙方可以更持續發展專業與研究。



至於這次雙方合作項目，包含專利推動、轉譯醫學、老人照顧、醫療培訓與臨床醫學研究，共享儀器設備，促成雙方互惠；此外，由於東海大學科系完整，在生科系的生物技術專利、社工系的社工培育實習與化材系的人工關節等方面也能有所合作。如今，兩單位深化交流，期許在未來創造更多機會。



