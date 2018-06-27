【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】出身臺中的益品書屋創辦人、也是王品集團創辦人戴勝益，深信閱讀可以翻轉人生，因此， 26日益品書屋的推廣列車首次開進原住民故鄉，舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」公益書展；戴勝益期待在泰雅族、賽德克族、布農族為主的南投縣仁愛鄉，為當地原住民提供多元的閱讀機會，甚至，培養出下一個集團的接班人。益品書屋26日前進到南投縣兩個原住民鄉中的仁愛鄉，將巡迴書展移至當地圖書館，舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」書展，讓當地學子與居民，也能享受到與都市相同的閱讀樂趣。南投縣仁愛鄉是全臺灣面積第3大的鄉鎮，該鄉總人口數約15000人，戶數不到5000戶。鄉長江子信有感於仁愛鄉雖然天然資源豐富，但文化資源卻不足，還有年輕人的大量外移，需要外界的豐富資源進來。對益品書屋至仁愛鄉舉辦書展為原住民加油，表達出強烈歡迎之意。江子信說，自己一直在思考如何發展仁愛鄉的特色，發現從美食著手是很好的方向。年輕人不要「只會砍高麗菜，更要會料理高麗菜」，仁愛鄉今年預計舉辦美食嘉年華、明年舉辦美食大賽，再從各族中挑選出12道大菜行銷全國，把原住民的特色彰顯出來。而這次的「餐飲 翻轉孩子的未來」書展，正是「給孩子魚吃，不如給他們釣竿」的最佳寫照，讓孩子多元學習與思考，未來就能翻轉他們的人生。王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益說，自己因喜歡登百岳，所以交到許多原住民的朋友。原住民同胞熱情優秀，原住民餐飲更能發展成為未來的主角。「餐飲是一個療癒的事業，能發展成為一項特色，更是一個可大可小的事業」。戴勝益期許原住民以閱讀餐飲書籍為基礎，未來王品集團接班人有可能在此出現。戴勝益指出，原住民學子跟一般孩子一樣，有強烈的學習意願，若有適當的閱讀環境與有趣的書籍，就能吸引他們去接觸。因此，特別將臺北館內最精選的餐飲精裝書籍，運送到仁愛鄉舉辦書展，合計20座書櫃、400本餐飲類精裝書籍，從6月26日到7月13日，為期約2星期的展示。戴勝益強調，閱讀是獲得知識最有效的方式，藉由這次書展，讓臺灣的原住民，除了深入了解各地的飲食文化，還有世界各國的餐飲風貌，甚至專精的大師級廚藝，飲食的豐富與趣味，絕對可以吸引居民與學子一探書籍的豐富內容。他並期待孩子們從閱讀中得到樂趣與收穫。尤其許多原住民在家鄉創業，是以開餐飲為主，不僅做出原住民特色餐點，並呈現出獨特的風味。益品書屋這次書展除希望帶給學子閱讀的新學習，更期待對原住民有多元獨特的新視野。而26日的書展開幕記者會除教育處處長李孟珍，鄉代會主席、鄉代表，各高中小學校長也都參與此一盛事，顯示全鄉皆重視孩子的教育與閱讀。戴勝益為推廣閱讀成立了益品書屋，自105年7月成立至今近2年，除廣受好評、更讓大家重新重視閱讀。而益品書屋館內藏書，不同於坊間書籍，特別挑選精裝圖文書，吸引許多喜歡閱讀的民眾關注與支持。益品書屋並於去(106)年6月起在全國各地舉行6次巡迴書展，包括在高雄餐旅大學、臺中東海大學、臺北開平餐飲學校、實踐大學、臺中清水等地舉辦。這次特別前進到南投縣仁愛鄉，為原住民提供新的學習機會。改變臺灣餐飲文化、更創立臺灣最大的餐飲集團的戴勝益認為，餐飲業是資金門檻較低的行業，不論財富多寡皆可獨自創立的事業；希望藉由知識的力量，讓想改變未來的人、能藉此實踐自己的夢想。書屋的獨特精裝圖文書和優雅的閱讀空間，及現場小提琴演奏，讓所有去過的人都為之讚嘆。益品書屋105年7月於臺北市仁愛路開了第一家書屋， 106年11月在臺中開出第2家，身為臺中清水人的戴勝益，也完成回饋臺中家鄉的心願。