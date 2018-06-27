秘魯首球首勝入袋 帶著尊嚴離開俄羅斯中央社 (2018-06-27 00:30)
（中央社記者李晉緯台北27日電）早已無緣晉級的秘魯盼帶著尊嚴離開俄羅斯，26日深夜他們雙喜臨門，先是在上半場攻下本屆世界盃第一個進球，最終以2比0收下本次世界盃首勝，輸球的澳洲則確定遭到淘汰。
2018年世界盃足球賽在俄羅斯進行，睽違36年重回世界盃32強的秘魯，本次賽事苦吞2連敗，積分、進球數都掛0，26日深夜對上澳洲的比賽，秘魯要爭取本次賽事的首個進球，甚至是第一場勝利。
在這場比賽的上半場，秘魯很快發動有效攻勢，卡里略（Andre Carrillo）於比賽第18分鐘，在大禁區內接獲隊友橫傳，一記犀利的凌空抽射攻破澳洲球門，這是秘魯在本屆世界盃的第一個進球，秘魯靠著這球，在半場踢完後以1比0領先澳洲。
下半場比賽開踢不久，秘魯帶球快速推進到前場，一次分球雖遇阻礙改變方向，但葛瑞羅（Paolo Guerrero）反應極快的上前接應，緊接著起腳射門，刁鑽的球讓澳洲多名防守者及守門員都撲救不及，也讓秘魯再以兩球領先。
澳洲即便換上前兩戰都未出賽的老將卡希爾（Tim Cahill）上場率隊搶攻，可惜始終欠缺臨門一腳，讓秘魯終場仍以2比0拿下本次世界盃的首勝，輸球的澳洲則是因此確定無緣晉級。
過去4次進到32強的秘魯，曾在1970年、1978年兩度進到8強；澳洲過去同樣4度進到世界盃小組賽，曾在2006年闖進16強。1070627
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