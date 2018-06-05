一：今日商品走勢概述

今日大宗商品漲跌分化。黑色漲跌分化；有色偏強；能化、農產品遇冷。截止收盤，漲幅方面，滬鉛漲3.57%，鐵礦漲1.74%，PVC漲1.16%，滬銅漲0.81%；跌幅方面，棉紗、棉花跌停，鄭油跌2.22%，蘋果跌2.09%，矽鐵跌1.89%，棕櫚、鄭醇、滬錫、豆油、焦炭、錳矽跌逾1%。

二：活躍品種多周期分析

三：明星品種推薦

PVC1809：PVC今日震蕩上行，收漲1.16%。PVC中線反彈，日線回落在6600一線獲得支撐重新走強，短期在6800之上呈現震蕩偏強走勢。低多背靠6800持有，新進者嘗試在6800之上回調低多關注，商品不共振，追高謹慎。

四：主力品種分析

螺紋1810：螺紋周線在3670之上為反彈走勢。上周沖高在3800一線承壓，短期震蕩整理。今日探底在3670獲得支撐震蕩上行，收在日線5日均線3700之上。低多做好止盈，新進者關注3700有效性，確認站穩可短多關注。

焦炭1809：焦炭日內探底回升，收跌1.18%。焦炭短期日線回踩在1950一線獲得支撐震蕩上行，昨日沖高在2100附近承壓回落，日內回落未有效跌破2000一線回升，目前20日均線附近面臨方向選擇。操作上有單做好保護追蹤，無倉者關注日線20日均線選擇，能再次站穩還是偏多對待，否則還會有反覆，短線暫時高位震蕩對待，穩健多觀望。

鐵礦1809：鐵礦今日增倉上行收漲1.74%，鐵礦底部弱勢震蕩短期走勢較反覆，目前20日均線承壓，若能突破站穩激進可以輕倉試試短多，否則還按450-470區間震蕩對待，高拋低吸思路操作。

PTA1809：PTA中線震蕩反彈，月初震蕩上行在5900之上壓力較大，短期回落調整。日線目前上方在20日均線壓制之下，下方在5650存在波段支撐，短期看震蕩。趨勢者暫時觀望，短線者背靠日線20日均線高空或者觀望，回調對待。

甲醇1809：甲醇今日震蕩回落，收跌1.51%。甲醇中線反彈，日線反彈承壓回落，盤面下方在2700一線獲得支撐震蕩上行，盤面上方2800一線壓力較重，今日沖高回落跌破2750，下方在2720附近存在支撐。短期看震蕩，穩健的先觀望。

棉花1901：棉花日內震蕩回落，收跌停。棉花中線偏多，昨日沖高在前高附近承壓回落，日內減倉下行，價格跌破日線10日均線短線走弱。操作上前期低位多單做好止盈，無倉者注意下方17700附近支撐，跌破前短線18200之下高空思路，波動幅度較大，追單謹慎。

豆粕1809：豆粕日內先抑后揚，收跌0.76%。豆粕日線震蕩回調在2930一線獲得支撐震蕩反彈，短期沖高在3080一線承壓回落，日內先回落在2980附近獲得支撐回升，目前再次面臨3000一線選擇。操作上有單做好保護追蹤，無倉者關注3000一線選擇，跌破可以輕倉試試短空參與，否則先觀望。

雞蛋1809：雞蛋日內寬幅震蕩，收跌0.12%。雞蛋日線均線黏合趨勢性不強，短期高位震蕩整理，走勢較為反覆連續性差，當前上方4130 4160 一線承壓，下方4060附近有支撐。操作上有單做好保護追蹤，無倉者暫時震蕩思路對待，穩健多觀望。

滬銅1807：滬銅今日高開高走收漲0.81%。滬銅近期底部弱勢震蕩，連續跳空走勢極為反覆，目前價格接近前高52480壓力附近，若能突破站穩激進可以輕倉試試短多，否則就先觀望，震蕩對待，短期支撐51300附近。

滬鋅1807：滬鋅今日寬幅震蕩收漲0.31%，滬鋅底部弱勢震蕩反彈，目前60日線附近選擇方向走勢較反覆，無倉這個位置先觀望一下等行情進一步明朗，短期支撐24000，壓力24500附近。

滬鎳1807：滬鎳今日先抑后揚收跌0.16，滬鎳日線均線多頭排列形態強勢，站穩110000後期繼續看漲，低位多單可繼續持有，無倉鑒於漲幅過大不好再追，穩健等回調5日線115200之上低多關注。

五：本周重點消息關注

06月06日（周三）：

04：30 美國至6月1日當周API原油庫存

20：30 美國4月貿易帳

22：30 美國至6月1日當周EIA原油庫存

06月07日（周四）：

20：30 美國至6月2日當周初請失業金人數

06月08日（周五）：

10：00 中國5月貿易帳

06月09日（周六）：

09：30 中國5月CPI年率

期貨投資諮詢證號：史小輝 Z0010837

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