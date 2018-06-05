亞馬遜目前上漲1.2%，盤中刷新紀錄高點1686.42美元。北京新浪網 (2018-06-05 23:04)
亞馬遜目前上漲1.2%，盤中刷新紀錄高點1686.42美元。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ZS Triton 雙面穿防絨透氣羽毛外背心
- 【美國 Bushnell 倍視能】Rubicon 戶外照明 371流明 T300L
- 【Amos】蜜糖色多功能收納化妝車-2組入
- 【羅絲美睡衣】恆愛玫瑰紗典短袖褲裝睡衣(甜美金)
- 美國 Bushnell 倍視能 H2O 水漾系列 10x42mm 防水型雙筒望
- 【契斯特】舒適純棉京都日式床墊-單人3.5尺-午茶愛戀
- 【台北君悅酒店-凱菲屋】平假日午晚餐券3張(期限至2018年06
- KEEN 織帶涼鞋Uneek O2 1016914《女款》/ 城市綠洲 (水陸兩
- Converse 男/女鞋 帆布鞋(高統) 黑 142334C
- 106年國家安全局四等（數理組）密集班函授課程
是你嗎？統一發票創造385位千萬富翁、151張未兌領【NOWnews今日新聞】
係金A！58坪總價只賣66萬！【好房網News】
「入摩」北上資金掃貨加速 4個交易日凈流入超145億元【北京新浪網】
「入摩」北上資金掃貨加速4個交易日凈流入超145億元【北京新浪網】
國家重點實驗室區域地圖【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》