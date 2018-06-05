國元期貨簡一交易06.06交易策略北京新浪網 (2018-06-05 23:06)
（一）今日品種漲跌幅及資金流向
（二）今日品種走勢分析
PVC1809：
焦炭1809：
螺紋1810：
滬銅1807：
滬鎳1807：
滬鋅1807：
橡膠1809：
甲醇1809：
塑料1809：
豆粕1809：
棉花1901：
蘋果1810：
（三）黑色、化工活躍品種多周期分析
（四）基本面信息
【黑色】
6月份，產地迎來強勁的環保檢查。據調研：近日，受環保、安全檢查等影響，榆林多家煤礦暫停生產或減量生產，煤炭產能大幅縮減。
【大豆】
USDA：截至6月3日當周，梅朵大豆優良率為75%，好於分析師平均預期74%。當周美國大豆出苗率為68%，前一周為47%，去年同期為55%，5年均值為52%。
USDA：截至5月31日當周，美豆周度檢測56萬噸，符合市場預估40~70萬噸。累計檢測4680萬噸，較去年同期的5113萬噸減8.5%，進度83%，不及去年同期86%和三年均值88%。當周，對中國周檢13萬噸，累計檢測2730萬噸，較去年同期的3369萬噸大減19%。
趙永輝 投資諮詢證號Z0001176
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