（一）今日品種漲跌幅及資金流向

（二）今日品種走勢分析

PVC1809：

焦炭1809：

螺紋1810：

滬銅1807：

滬鎳1807：

滬鋅1807：

橡膠1809：

甲醇1809：

塑料1809：

豆粕1809：

棉花1901：

蘋果1810：

（三）黑色、化工活躍品種多周期分析

（四）基本面信息

【黑色】

6月份，產地迎來強勁的環保檢查。據調研：近日，受環保、安全檢查等影響，榆林多家煤礦暫停生產或減量生產，煤炭產能大幅縮減。

【大豆】

USDA：截至6月3日當周，梅朵大豆優良率為75%，好於分析師平均預期74%。當周美國大豆出苗率為68%，前一周為47%，去年同期為55%，5年均值為52%。

USDA：截至5月31日當周，美豆周度檢測56萬噸，符合市場預估40~70萬噸。累計檢測4680萬噸，較去年同期的5113萬噸減8.5%，進度83%，不及去年同期86%和三年均值88%。當周，對中國周檢13萬噸，累計檢測2730萬噸，較去年同期的3369萬噸大減19%。

趙永輝 投資諮詢證號Z0001176

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