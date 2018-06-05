新華社內羅畢６月５日電（記者王小鵬）？ 聯合國副秘書長兼環境規劃署執行主任埃里克·索爾海姆５日撰寫文章，呼籲每個消費者在消費時拒絕使用一次性塑料製品。

這篇文章題為《便捷之下危機四伏——戰勝塑料污染為什麼必須成為全球首要任務》。索爾海姆在給媒體的這篇文章中呼籲每一個塑料製造商為其產品對環境產生的影響承擔起責任，並在源頭促成變革，直接對可循環利用的塑料製品的研發進行投資。他還呼籲每一個國家政府通過立法行動，制定行為準則，以限制生產和阻止使用不必要的一次性塑料製品。

文章說，戰勝塑料污染將保護珍貴的生態系統，減緩氣候變暖，保護生物多樣性和人類健康。便捷之下危機四伏，「塑戰速決」是今天必須進行的一場戰爭，也是實現今後可持續發展必要的一部分。

文章說，塑料帶來的好處是不可否認的。它便宜、重量輕、耐用、易於製造，其用途不勝枚舉，但同時也帶來了不負責任地生產、過度消費和浪費三者之間的惡性循環。

文章最後說，避免塑料污染造成最嚴重的後果，不僅僅需要提升人們的意識，更重要的是變革。公民既要負責任消費，也要做到知情消費，購買可循環利用的商品，並在生活中養成合理的消費習慣。消費者不能僅僅扮演參與者的角色，他們也應該成為推動供貨商和零售商行為變化的驅動力量。