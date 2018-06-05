新華社北京6月5日電（記者姬燁、汪涌）國際奧委會平昌冬奧會冬殘奧會總結會戰略會議5日閉幕。國際奧委會主席巴赫表示，奧運遺產已不再是新基礎設施或新場館，在《奧林匹克2020議程》和辦奧「新規範」的指引下，2022年北京冬奧會作為第一屆完全受益於此項改革的奧運會，無疑將樹立新標杆。

依照慣例，每屆奧運會、殘奧會和冬奧會、冬殘奧會後，國際奧委會都會在下屆舉辦城市召開總結會，旨在向未來的承辦方分享辦賽策略和運行方面的成功經驗。

2014年底通過的《奧林匹克2020議程》圍繞可持續發展、提高公信力和吸引青少年三大主題展開。雖然在平昌申奧成功后才開始生效，但平昌冬奧組委已經從中受益。平昌冬奧組委主席李熙范在總結會上表示：「平昌冬奧會實現盈利，這得益於同韓國政府、國際奧委會、國際殘奧委會、國際單項體育聯合會以及國家（地區）奧委會的緊密合作。」

巴赫5日在北京冬奧組委首鋼辦公區舉行的發佈會上說：「（平昌冬奧會實現盈利）雖然不僅僅由於《奧林匹克2020議程》，但這與改革密不可分。本次總結會已經顯示出《奧林匹克2020議程》的真實成果。」

2022年北京冬奧會將是第一屆從一開始就充分享受改革紅利的奧運會。巴赫說：「在過去，我們說到奧運遺產通常指新基礎設施或新場館，但是現在這不再是我們的關注焦點。隨著『新規範』的實施，我們開啟新篇章。首先，我們的核心是體育，會看到最好的環境提供給全球最頂尖的運動員，同時為未來的世錦賽、世界杯奠定很好的基礎。其次，幾億中國人熟悉冬季運動，愛上冬季運動，這對中國和全球冬季運動都是很好的遺產。為了達成這些目標，要把冬奧會設計成符合北京和中國長遠發展目標的一屆冬奧會，這也符合《奧林匹克2020議程》。」

在2018年平昌冬奧會2月開幕之際，國際奧委會正式推出辦奧「新規範」，總共118項改革措施將《奧林匹克2020議程》諸多構想落實到具體操作層面。從成為候選城市，到舉辦奧運會，再到留下奧運遺產，「新規範」是對未來辦奧的根本性重塑。

在巴赫看來，北京在執行「新規範」方面有兩點讓他印象深刻，第一是可持續性。「你看看首鋼工業園區，就可以知道奧運會給北京帶來的積極影響。中國朋友絕非光說不做，他們已經把可持續作為籌辦奧運的一個核心。」

第二是可行性。「北京冬奧組委工作高效，在《奧林匹克2020議程》下儘可能省錢，同時傳承奧林匹克精神、尊重運動員體驗。因此，我們非常有信心北京將為《奧林匹克2020議程》樹立新標杆。」

亞洲連續舉辦三場奧運會，開啟了奧運的「亞洲周期」。巴赫說：「這是個有追求、自信、真實的『我可以』的態度，亞洲希望將未來塑造得更好。」