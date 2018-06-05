巴西金融機構下調今年經濟增長預期北京新浪網 (2018-06-05 23:02)
巴西金融機構下調今年經濟增長預期
當地時間6月4日，巴西央行發佈的最新《焦點調查》報告顯示，巴西金融機構下調今年經濟增長預期，同時上調了該國通脹預期。
該報告匯總巴西主要金融機構100名分析師的意見而成。在報告中，分析師下調了巴西今年經濟增長預期，由上周的2.37%下調至2.18%，下調幅度為0.19個百分點。不過，他們將明年經濟增長預期維持在3%不變。
分析師同時將該國今年通脹預期由此前的3.6%上調至3.65%，並將明年通脹預期由4%上調至4.01%。這兩個通脹數據均低於國家通脹率管控目標中值。
巴西國家貨幣委員會設定的今年通脹率管理目標中值為4.5%，允許上下浮動1.5個百分點，也就是在3%至6%範圍內。而明年的通脹率管理目標中值為4.25%，允許範圍從2.75%到5.75%不等。
5月16日，巴西央行決定基準利率維持在6.5%水平不變。不過，分析師預測，到明年底前，基準利率將會上升至8%。
至於匯率，分析師預測，到今年底前，巴西雷亞爾與美元的匯率將為3.5比1，高於此前的3.48比1，而到明年底前，將維持在3.5比1的水平。
外貿方面，分析師預測，巴西今年外貿順差將從此前的571.5億美元下降至570億美元。而明年外貿順差將為493億美元，低於此前預估的498億美元。
分析師還預測，巴西今明兩年利用外資額將分別達到750億美元和800億美元。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【綠活居】哥斯 時尚2.7尺胡桃木紋二門書櫃/收納櫃
- Converse 男/女鞋 帆布鞋(高統) 黑白 155718C
- 【ASSARI】本田房間組二件_床箱+後掀(雙人5尺)
- YAMAHA山葉 YAS-706 前置環繞 家庭劇院 Soundbar
- Bernice-布洛爾2.7尺工業風衣櫃(右桶)-80x55x197cm
- 【CASIO】G-SHOCK 涼爽夏天城市設計雙顯錶(GA-500WG-7A)
- 技嘉B350平台【復仇軍團】Ryzen八核 GTX1060-6G獨顯 1TB燒
- 艾美精品手工七彩變色亮片懸浮LED桌夜燈(步步高升財富健康)
- PENTAX ZOOM 8-24mm 變焦接目鏡(公司貨)
- 【ASUS華碩】PRIME B350M-A主機板
是你嗎？統一發票創造385位千萬富翁、151張未兌領【NOWnews今日新聞】
係金A！58坪總價只賣66萬！【好房網News】
「入摩」北上資金掃貨加速 4個交易日凈流入超145億元【北京新浪網】
「入摩」北上資金掃貨加速4個交易日凈流入超145億元【北京新浪網】
國家重點實驗室區域地圖【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》