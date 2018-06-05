巴西金融機構下調今年經濟增長預期

當地時間6月4日，巴西央行發佈的最新《焦點調查》報告顯示，巴西金融機構下調今年經濟增長預期，同時上調了該國通脹預期。

該報告匯總巴西主要金融機構100名分析師的意見而成。在報告中，分析師下調了巴西今年經濟增長預期，由上周的2.37%下調至2.18%，下調幅度為0.19個百分點。不過，他們將明年經濟增長預期維持在3%不變。

分析師同時將該國今年通脹預期由此前的3.6%上調至3.65%，並將明年通脹預期由4%上調至4.01%。這兩個通脹數據均低於國家通脹率管控目標中值。

巴西國家貨幣委員會設定的今年通脹率管理目標中值為4.5%，允許上下浮動1.5個百分點，也就是在3%至6%範圍內。而明年的通脹率管理目標中值為4.25%，允許範圍從2.75%到5.75%不等。

5月16日，巴西央行決定基準利率維持在6.5%水平不變。不過，分析師預測，到明年底前，基準利率將會上升至8%。

至於匯率，分析師預測，到今年底前，巴西雷亞爾與美元的匯率將為3.5比1，高於此前的3.48比1，而到明年底前，將維持在3.5比1的水平。

外貿方面，分析師預測，巴西今年外貿順差將從此前的571.5億美元下降至570億美元。而明年外貿順差將為493億美元，低於此前預估的498億美元。

分析師還預測，巴西今明兩年利用外資額將分別達到750億美元和800億美元。