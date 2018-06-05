【金融去槓桿致債市違約潮 長期有利於債市健康發展】金融領域去槓桿逐步深入，2018年以來，資管新規頒布、影子銀行監管加強、非標融資受限，實體企業融資渠道變窄，融資成本上升，導致一些投資激進、槓桿率過高的企業出現債券違約。本次調研中，12位首席經濟學家表示，目前整體違約形勢可控，出現系統性金融風險的概率不大，債券違約率的暫時性上升會給短期經濟增長帶來一定壓力，但最終將有利於債券市場的長期健康發展，實現風險與收益的匹配。（一財）