胡海泉談創業：各行各業都有焦慮 要學會選擇自己的生活

新浪財經訊 6月5日消息，今日，國內著名音樂人、投資人胡海泉在中國傳媒大學就《95后潮流生態趨勢》發表演講。他認為，如今的創業者處於糅性商業生態當中，新生態下商業邏輯發生了改變，內容消費變得越來越重要，隨著95后成為消費的主力軍，中國的商業創新開始走向世界前列。

談及泛娛樂潮流生態趨勢，胡海泉表示，如今的娛樂必須通過網路端進行交互，大家關注圈子內彼此的分享，通過演算法看到只屬於自己的內容。興趣愛好形成了不同圈層，更多的注意力經濟聚焦在此，這打倒了過去對唱片行業的認知。

早在1998年，胡海泉與陳羽凡組成羽·泉組合，迄今共發行了16張音樂專輯唱片累計銷量超過1200萬張。在音樂圈打拚多年的胡海泉感慨，如今傳統娛樂模式已經過去，新生態下的泛娛樂需要到達每一個消費者。與此同時，商業邏輯與變現方式都有所不同，這導致在新經濟時代下，有了產生內容與產生達人的圈層。內容消費變得越來越重要，在藝人和粉絲共同成長的時代，新的經紀業務應運而生。

對創業者而言，如今處於糅性商業生態當中，胡海泉指出，精準連接、規模協作、彈性賦能、持續刷新是當下創業環境的特性。

值得注意的是，在這個移動互聯的時代，中國的商業創新已經走在了世界前列，胡海泉舉例，年輕一代對於品牌的認知及國產品牌的認可越來越強，過去音樂人努力打造偶像，但如今中國的自製節目中產生了大量的偶像，中國的文化力在提升，並逐漸有了自己的文化輸出與文化自信。

作為明星投資人與明星創業者，胡海泉是國內最早系統開展風險投資事業的藝人，同時也是海泉基金創始人。他坦言，焦慮是繞不開的話題。「實際上，各行各業都有焦慮，要學會選擇自己的生活，面對未來世界的改變，否則就會活在盲從和焦慮當中無法自拔。」

針對當下明星做投資人火熱的現狀，胡海泉笑稱，「明星理財與明星做投資人是兩回事，在中國市場上信譽很重要，對名星而言，我會鼓勵投資創業，但也會提前預告風險。」（新浪財經 張蕾）