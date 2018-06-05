生活中心／綜合報導

生活在基隆市、新北市瑞芳區、貢寮區的朋友們請注意，台灣自來水公司第一區管理處表示，為辦理基台二線84k+884～85k+757汰換管線工程，實施1000mm新舊管線聯絡，將在6月6日上午10時起～6月7日上午6時止，對上述地區部分區域停水20小時。水公司估計此次停水戶數22586戶、水壓降低戶數3236戶，共計32822戶受影響，因此提醒上述地區用水戶速儲水備用。

此次管線汰換施工，基隆市、新北市瑞芳區、貢寮區受影響的停水區域如下：

基隆市：基隆市信義區孝岡里、孝深里、孝忠里、孝德里、孝賢里（皆含各巷弄）。

新北市：新北市瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里；新北市貢寮區。

水壓降低地區：基隆市中正區中正里、中濱里；基隆市仁愛區花崗里、林泉里、水錦里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里（皆含各巷弄）。

水公司呼籲停水區域用水戶，最好在停水前6小時就開始儲水備用。停水時要記得關閉抽水馬達電源、總表前止水栓，慎防火災。停水區民眾也勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水。若位處尖峰用水期水壓不足、或管線末端、大樓用戶及地勢較高，供水恢復將稍微延緩。

水公司表示，此次停水如工程順利完成將提前供水，另因應此次停水，水公司第一區管理處已設置臨時加水站，分別為：新北市瑞芳區建基新村24號前（原住民部落）、海濱路77之10號（海濱里辦公室前）、瑞濱路93號旁（瑞濱國小附近）、貢寮國小及澳底大廟。

水公司也呼籲若剛恢復供水，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。若有用水相關問題，民眾可打免付費客服專線1910洽詢，或是電聯台灣自來水公司貢雙營運所（02）2494-1800、瑞芳營運所（02）2497-2006、基隆服務所（02）2425-2103。