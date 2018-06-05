賣掉天空新聞網 英將准梅鐸收購天空廣播集團中央社 (2018-06-05 22:44)
（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國表示，若媒體大亨梅鐸遵守提議，將旗下的天空新聞網賣給迪士尼或其他第三方，以減輕外界對梅鐸影響力過大的疑慮，就會准許他收購天空廣播集團。
梅鐸（Rupert Murdoch）2016年12月出價欲全面收購天空廣播集團（Sky），但政治人物和主管單位擔心這會讓梅鐸在傳媒界的勢力過大，因此阻止這宗收購案。
路透社報導，英國文化大臣韓考克（Matt Hancock）表示，21世紀福斯公司（21st Century Fox）提議要將天空新聞網（Sky News）賣給迪士尼（Disney）或其他合適買家，再加上至少10年注資的協議，這可能是化解對公眾利益疑慮的適當和有效辦法。
這項決定為21世紀福斯公司與對手康卡斯特公司（Comcast）搶購歐洲付費電視公司天空廣播集團鋪路。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070605
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