【海南：2020年將完成所有行政村及其自然村生活污水治理工作】海南省5日就《海南省農村人居環境整治三年行動方案（2018-2020）》召開新聞發佈會，宣布到2020年完成所有行政村及其自然村生活污水治理工作，實現農村人居環境明顯改善，基本達到「乾淨、整潔、見綠」，鄉村公廁「不濕、不臭、不擠」。（新華社）