新華社新德里６月５日電（記者趙旭）？ ６月５日是世界環境日，今年主題是「塑戰速決」。印度是今年世界環境日的主辦國，該國政府在首都新德里舉行了主題宣傳展，旨在呼籲全社會齊心協力對抗塑料污染。

戴上ＶＲ（虛擬現實技術）眼鏡，置身於小型潛艇中，潛入深海感受各類魚群在身邊自在游弋，但魚類隨著潛艇的前行開始慢慢減少，取而代之的則是各式各樣的塑料製品，當潛艇上浮后發現，已身處塑料垃圾的包圍之中。這是記者在世界環境日主題宣傳展活動現場體驗時感受到的場景。

來自聯合國環境規劃署的環保專員克里斯蒂娜告訴記者，以塑料為主的污染已經嚴重影響到海洋生態，但由於地理因素，大多數民眾卻感覺離自己很遠，因此希望通過ＶＲ技術讓參觀者體驗身臨其境的感覺，喚醒大家對塑料製品污染的重視。

參觀者阿妮塔對記者說，看完ＶＲ演示感到很震撼，自己從未想到塑料製品會給海洋生態帶來這麼大危害，這次體驗讓她近距離認識到這一影響，「今後一定會謹慎使用塑料製品，因為這關乎許多海洋物種的未來」。

印度環境部長瓦爾丹４日在出席宣傳展時表示，對於印度來說，今年的世界環境日不是一個「象徵性的」慶祝活動，而是一項使命。他呼籲印度民眾擔負起營造綠色社會的責任，並敦促他們在日常生活中養成良好的環保習慣。

在世界環境日到來前夕，印度哈里亞納邦政府宣布禁止在該邦所有政府部門使用一次性水杯；泰米爾納德邦政府則宣布，從２０１９年１月１日起全面禁止生產、銷售、儲存和使用一次性塑料。

在各界人士的共同呼籲下，許許多多印度老百姓也開始盡量減少使用塑料製品。一家糖果店的店主亞達夫對記者說，他用紙質包裝已超過５年，「我的商店提供即食零食，都用紙盤或紙袋包裝。只有當顧客大量購買時，我才會用塑膠袋進行包裝」。

印度政府希望通過此次主題宣傳展，讓人們考慮如何改變日常生活習慣，減輕塑料污染對自然環境、野生動植物和人類健康造成的沉重負擔。