遼寧本溪一鐵礦炸藥爆炸已致11人死亡北京新浪網 (2018-06-05 22:50)
新華社瀋陽6月5日電（記者 王炳坤）新華社記者從遼寧省和本溪市相關部門獲悉，5日16時10分，地處遼寧本溪南芬區思山嶺村的華煤集團思山嶺鐵礦項目部措施井施工現場，炸藥在井口發生爆炸，造成傷亡20人，其中死亡11人，受傷9人。
目前傷員已全部送醫救治。現井下有25人被困，已與部分人員取得聯繫。遼寧省、本溪市相關部門已趕赴現場組織救援。
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