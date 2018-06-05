氣象衛星全球三足鼎立 東半球主要靠中國風雲

中國新聞網

中新社北京6月5日電 （記者 孫自法）中國風雲二號衛星工程最後一顆衛星風雲二號H星5日晚在西昌發射成功。來自中國官方的信息說，在氣象衛星領域，全球已形成中國風雲系列氣象衛星、美國（日本）氣象衛星與歐洲氣象衛星三足鼎立的局面，目前，東半球的氣象預報主要靠中國的風雲氣象衛星提供相關資料。

火箭發射瞬間。梁珂岩 攝

火箭發射瞬間。梁珂岩 攝

國家國防科技工業局、國家航天局系統工程司副司長趙堅介紹說，經過40多年發展，風雲氣象衛星取得了令人矚目的成就，迄今已成功發射17顆衛星，形成風雲一號、風雲三號極軌氣象衛星和風雲二號、風雲四號靜止軌道氣象衛星兩大系列，並實現升級換代，加上最新發射的風雲二號H星，目前共有8顆風雲衛星在軌運行。其中，5顆靜止軌道氣象衛星形成「多星在軌、互為備份、統籌運行、適時加密」的業務格局，3顆極軌氣象衛星形成上、下午組網觀測，可對全球和區域範圍內的極端天氣、氣候和環境事件進行及時高效觀測。

同時，中國風雲系列氣象衛星現已達到國際同類衛星的先進水平，被世界氣象組織列入國際氣象業務衛星序列，成為全球綜合地球觀測系統的重要成員，也是國際災害憲章機制的值班衛星，正在為全球80多個國家和地區、中國國內2500多家用戶提供衛星資料和產品，確定了中國地球觀測領域的國際地位，增強了在相關國際活動中的話語權。

趙堅指出，應世界氣象組織及亞太空間合作組織要求，風雲二號H星的定點位置將由原定的東經86.5度更改為東經79度，使風雲系列靜止軌道氣象衛星有效覆蓋中國全境、印度洋和大多數非洲國家，可為「一帶一路」沿線國家和地區，以及亞太空間合作組織成員國等提供氣象衛星監測服務。

他表示，風雲二號H星發射成功，中國後續將對「一帶一路」沿線國家和地區、亞太空間合作組織成員國免費分發風雲氣象衛星數據和產品，對中國贈予亞太空間合作組織成員國的衛星雲圖接收站也將進行免費升級並提供風雲衛星氣象應用技術培訓，滿足該地區對靜止軌道氣象衛星數據獲取及應用的急需。這對促進「一帶一路」空間信息走廊建設，推動中國與「一帶一路」沿線國家和地區以及亞太空間合作組織成員國共建命運共同體、進一步擴大風雲系列氣象衛星的國際影響力有重要意義。（完）