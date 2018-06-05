英國政府今天(5日)表示，已經為媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)旗下的21世紀福斯公司(21st Century Fox)，收購英國付費電視巨擘天空集團(Sky)清除路障，開出的條件是梅鐸必須將手中持有的天空新聞網(Sky News)股份賣給其他集團，然後21世紀福斯公司才能買下天空集團。

英國文化大臣韓考克(Matt Hancock)表示：「將天空新聞網賣給迪士尼，如同21世紀福斯先前所提議的，或是賣給其他合適的買家…似乎是最恰當且能夠有效消弭公眾關切的方式。」

另外，韓考克說，美國有線電視業巨擘康卡斯特公司(Comcast Corp.)提出收購泛歐洲衛星電視集團天空(Sky)過半股權，並不像競標對手21世紀福斯公司那樣，會引發公眾對於壟斷媒體的關切。

21世紀福斯公司目前持有超過三分之一的天空集團股份，長久以來一直想要收購天空集團其餘的61%股份，但是英國競爭及市場管理局(CMA)認為，梅鐸的收購計畫不符合公眾利益，將會讓梅鐸擁有左右英國公眾意見的過大權力。