台綠耕隊致贈印度廢水組織紀念品中央社 (2018-06-05 22:50)
亞洲生產力組織綠耕隊成員李麗寬向印度工業廢水處理污染控制協會秘書長塞加爾，致贈紀念品。中央社記者康世人新德里攝 107年6月5日
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上一則：印度廢水業者與台灣水專家交流
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