印度廢水業者與台灣水專家交流中央社 (2018-06-05 22:50)
工研院水科技組長梁德明（左3）、亞洲生產力組織水處理主任專家林正祥（右1）向印度工業廢水廠業者，介紹的先進水處理技術。中央社記者康世人新德里攝 107年6月5日
關鍵字：
上一則：台灣綠耕隊水專家與印度廢水業者
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SK II 福袋．SK II 洗面乳．SK-II 青春露 10ml．sk-ii 青春露 215ml 彩繪．SK-II 眼部．SK-II 青春露 215ml．SK-II 美白面膜．SK-II 青春露 ml．SK-II 青春露 75ML．SK-II Pitera 保濕防曬乳．SK-25C．SK-II 兩用包．SK-II 30g．SK-II 青春露 30mlx2．膳魔師 SK-3000．SK-II 青春 敷面膜．sk-ii 乳液 30ml．SK II 凝霜．sk-ii 煥能全效活膚霜．SK II 肩背包．sk-ii men．SK-II 10．SK-II 洗面乳．SK-II 敷面膜．SK-II 眼彩．SK-II 環采鑽白精華液．SK-II 215ml．SK II 淨脂平衡露．SK-ZC14DR．SK II 精華霜
- 【VoyLux伯勒仕】城市快捷系列-24吋可擴充式行李箱(36881X)
- GUCCI GG Marmont系列仿舊金色LOGO 山字車紋牛皮拉鍊短夾/
- PLAYBOY- Beverly Hills 比佛利假期系列 風琴式長夾-奶油色
- 【幸運草clover gold】晨曦微露 水晶珍珠+黃金 項鍊
- 【CASIO 卡西歐】SHEEN 絢爛星空計時腕錶(SHN-5003P-1)
- STEVE MADDEN-WEDGIE-GREY 素面短筒平底鞋-灰色
- HERAN 禾聯 50-54坪 定頻一對一冷專型 HI-168F9/HO-1685
- 【Kinto】KAKOMI IH對應多用途土鍋 2.5L
- 【★送LED折疊燈★ TECO東元】239公升風冷式雙門冰箱(R2551HS
- LK-8017 個性拉桿行李箱-20吋(紅)
是你嗎？統一發票創造385位千萬富翁、151張未兌領【NOWnews今日新聞】
孫建發:金價深陷區間震蕩 靜待美國加息指引【北京新浪網】
最新QS世界大學排名出爐，65所中國高校上榜（附榜單）【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》