智慧城市論壇4日舉辦全球最佳智慧城市評比年度Top 7頒獎典禮，左起桃園市副秘書長邱俊銘、ICF共同創辦人柴可瑞拉（Louis Zacharilla）、台南市副市長張政源、ICF共同創辦人容恩（John Jung）、嘉義市副市長張惠博、ICF共同創辦人貝爾（Robert Bell）與駐英代表林永樂。（工業局提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 107年6月5日