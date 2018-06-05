新加坡觀光飯店推川金會菜單中央社 (2018-06-05 22:50)
川金會12日舉行，星國餐飲業者搶搭美食列車，推出與川金會有關餐飲，圖為觀光飯店利用漢堡與冰茶組成所謂的「川金會菜單」，極具巧思與創意。（Royal Plaza on Scotts提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 107年6月5日
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