（中央社巴黎5日綜合外電報導）美國第13種子基斯（Madison Keys）今天大展威力，讓哈薩克對手普汀塞娃（Yulia Putintseva）難以招架，以7比6（7比5）和6比4獲勝，首度挺進法國網球公開賽女單4強。



法新社報導，23歲的基斯去年曾打進美國公開賽決賽，最後不敵同胞兼好友史蒂芬斯（Sloane Stephens），獲得亞軍。她擊敗世界排名第98的普汀塞娃後，在準決賽可能再度與史蒂芬斯對陣。



第10種子史蒂芬斯在今天的第2場8強賽與俄羅斯好手卡薩金娜（Daria Kasatkina）交鋒。（譯者：林治平）1070605