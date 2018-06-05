新浪美股訊 日期:5日晚，一名分析師表示，儘管蘋果公司沒有自己開發遊戲，但蘋果應用商店的營收飆升，已使該公司成為全球最大的遊戲公司之一。

瑞士米拉博證券（Mirabaud Securities）全球專題小組聯席主管Neil Campling表示：「我認為我們經常忽略了一點，那就是儘管蘋果應用商店有數幾十萬種應用軟體，但其營收的82%來自遊戲應用軟體。那幾乎完全是遊戲垂直市場。」垂直市場是指專注於小範圍特定客戶、而不是迎合廣大客戶需求的市場。

Neil Campling表示，蘋果公司通過應用商店獲得了巨額營收，其應用商店實際上已成為遊戲垂直市場里的一大巨頭。

他補充道：「遊戲現在已經成為媒體業內最大的垂直市場，其市場整體價值約為1300億美元，並且市場價值大約每10年就翻一番。蘋果公司已經成了全世界最大的遊戲企業之一，但它自己不開發遊戲。」

據市場研究企業App Annie的調查數據，遊戲應用軟體在蘋果應用商店的10大暢銷應用軟體中佔據了半壁江山。

儘管在手機上玩遊戲的人並不認為自己是遊戲玩家，但研究顯示，手機遊戲行業已經有望超越並取代傳統遊戲行業。

App Annie與IDC機構在今年初進行的調查顯示，2017年手機遊戲行業的消費者開支總額是電腦遊戲行業消費者開支的2.3倍，是遊戲機用戶開支的3.6倍。

如果將蘋果公司視為一家遊戲公司的話，它的競爭對手將是索尼、微軟等遊戲巨頭。（張俊）