新華社堪培拉６月５日電（記者白旭）？ 最新數據顯示，澳大利亞人網購熱情高漲，在線銷售額比去年同期增長２５０％，這給澳零售商帶來巨大壓力。據多家當地媒體報導，澳政府將於７月１日起對跨境電商徵收１０％增值稅。

澳大利亞統計局４日晚間公佈的數據顯示，今年４月網上銷售額達１３億澳元（１澳元約合４．８７元人民幣），而去年同期只有５億澳元。這一數據證實了許多零售商最擔心的問題：網上銷售巨頭正從當地商店搶走越來越多的市場份額。

目前，在澳大利亞每消費２０澳元中就有１澳元是網上購物花掉的。網購銷售額佔澳大利亞今年４月全部銷售額的５．４％，而去年同期這個比例是３．４％。

針對澳政府向跨境電商徵收增值稅，美國電商企業亞馬遜宣布，新政生效后將不再從海外網站給澳大利亞地址的消費者發貨。徵收增值稅意味著網上購買的衣服、圖書、電氣設備和運動裝備會比以前更貴。此前，網購價值不超過１０００澳元不用繳納這筆稅費。

宏觀經濟學專家薩拉·亨特表示，澳大利亞網購的迅速增長勢頭還將持續。