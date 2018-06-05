點擊快捷鍵，即可解鎖一輛摩拜單車，這是Apple Watch解鎖摩拜單車的「新技能」。日期:6月5，在美國舉辦的蘋果全球開發者大會（WWDC2018）上，蘋果開發者展示了Apple Watch的新功能。據悉，Apple Watch 未來將根據用戶的日常騎行習慣，定時彈出摩拜單車APP，用戶僅需點擊快捷鍵，即可隨機解鎖就近的一輛摩拜單車。

這是繼Apple Watch實現解鎖摩拜單車后，摩拜單車與蘋果在提升用戶體驗上的又一次合作。新功能上線，對於每天使用摩拜單車通勤的Apple Watch用戶來說，解鎖一輛摩拜單車只需要一個快捷鍵。

談及未來Apple Watch解鎖摩拜單車的新功能，摩拜單車創始人兼CEO胡瑋煒表示：「當為21世紀重新設計自行車時，就希望摩拜單車能成為最簡單的交通工具，帶動更多人通過騎行讓城市更綠色更低碳。為此，摩拜單車研發了一款掃碼開鎖的智能共享單車，讓人們在需要的時候，可以便捷地解鎖使用自行車。Apple Watch的快捷鍵解鎖摩拜功能，為摩拜單車和Apple Watch的用戶提供了更為便捷的服務。」