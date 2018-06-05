原標題：紅旗常務副總經理高放離職 長安系幹將接任

新京報快訊（記者黃陽）今日（6月5日），新京報記者獲悉一汽紅旗銷售公司常務副總經理高放離職，接任者為來自長安集團的陳旭。

高放1989年畢業於東南大學，畢業后便進入一汽工作，曾任一汽豐田汽車銷售有限公司網路部部長、經銷店業務部部長以及副總經理、一汽豐田銷售有限公司副總經理、一汽進出口公司副總經理等職位，2018年1月，高放就任一汽紅旗銷售公司常務副總經理，分管市場、品牌及產品規劃。

陳旭1994年畢業於北京理工大學車輛工程學院，畢業後進入了汽車銷售行業，曾任職北京北方長福汽車銷售服務公司總經理、北京百旺長福汽車銷售服務有限公司總經理。2012年1月，陳旭就任長安福特銷售公司常務副總經理，2016年7月，陳旭調回長安汽車本部。

據中國第一汽車集團有限公司公佈數據，5月份紅旗品牌整體批售銷量為2906輛，終端零售為2477輛，其中，紅旗H5批售2106輛，零售1651輛。中國一汽表示，紅旗5月份整體銷售表現符合既定的產銷目標和計劃，紅旗H5一上市便獲得市場認可，也將有力支撐紅旗品牌2018年3萬輛的批售銷量目標。