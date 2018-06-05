原標題：內蒙古兩自治旗成立60周年成就展在京舉行



？？？？內蒙古莫力達瓦達斡爾族自治旗、鄂溫克族自治旗成立60周年成就展5日在北京民族文化宮舉行 王慶凱 攝

中新網北京6月5日電 (王慶凱)以「魅力達斡爾·亮麗風景線」和「多彩鄂溫克·圓夢新時代」為主題的莫力達瓦達斡爾族自治旗、鄂溫克族自治旗成立60周年成就展5日在北京民族文化宮舉行。

展覽旨在通過文藝演出、發展成就展示、旅遊產品推介等形式，展示兩個自治旗60年來的發展歷程和成就，宣傳推介兩旗秀美的自然風光、獨特的達斡爾族和鄂溫克族民族文化及豐富的旅遊資源。

莫力達瓦達斡爾族自治旗是嫩江之濱的一顆璀璨明珠，享有「中國曲棍球之鄉」「中國歌舞之鄉」「中國大豆之鄉」的美譽。其成就展分為序廳、西廳、正廳三部分。序廳介紹莫旗概況，正廳分為殷切關懷、日新月異、民族團結、脫貧攻堅、幸福生活五大板塊。

達斡爾族人蘇梅展示達斡爾族傳統剪紙藝術 王慶凱 攝

達斡爾族人蘇梅展示達斡爾族傳統剪紙藝術 王慶凱 攝

鄂溫克族自治旗60周年成就展包括跨越發展、民族團結、打好打贏脫貧攻堅戰、生態保護、現代煤電、「紅色草原輕騎兵」等板塊，展現了鄂溫克旗的歷史人文、自然風光和經濟發展。

鄂溫克族是中國北方古老的狩獵民族，中國境內的鄂溫克族有3萬餘人，主要分佈在內蒙古自治區、黑龍江省和新疆維吾爾族自治區等地。(完)