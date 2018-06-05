原標題：夜思 | 老師被「學生可能自殘」嚇到辭職，問題出在哪裡？

小年說：這兩天，一位四年級公佈學生成績的老師備受關注。以孩子可能自殘要求道歉的家長嚇壞了老師，驚到了網友。每個人的成長，都離不開父母師長，他們不是棋逢對手，而是並肩而行的戰友。推薦給你，靜夜思。

被「學生自殘」嚇到辭職，別逼老師放棄你的孩子

來源 | 槽值 ID | caozhi163

小孩子的專屬節日兒童節剛過，但對他們來說，最奢侈的兒童節禮物也許不是去遊樂場，而是不寫作業不考試。

因為一考試，就有考不好的風險，一考不好就有被批評的風險。

然而凡事都有例外。

前幾天，一位來自河南駐馬店的家長因為孩子考試成績不好，對老師發了火。

這位四年級的班主任把學生默寫古詩的成績，及學生照片發到23人的微信家長群里，引發了部分低分孩子家長的不滿。

這些家長認為，老師這樣的舉措嚴重傷害了自己和孩子的自尊。一位家長甚至聲稱：請老師登門道歉，否則就要告到縣教體局去。

更出乎意料的是，一位學生因為分數被公佈，甚至「有自殘的可能」。

公佈分數「危及」到孩子的性命，老師被嚇住，在微信群里給所有家長道歉，並寫了辭職信，信中稱，「自己感到深深的恐懼，不敢傷人性命，請求辭職」。

這封辭職信一度刷屏，引起不少人關於孩子教育的討論。

一次分數的公佈就選擇自殘，再合格的老師也無法控制這種情況。比起老師，孩子的性格與心態，往往由家長多年來潛移默化的示範和教化決定。

看看事件中家長要求道歉和揚言上告的做法，個中關聯也就不難發現了。

1

孩子幼兒期的教育

很大程度上由父母決定

家庭教育的重要性無須贅述，但很多家長對「家庭教育」的理解存在偏差，認為給孩子講講人生道理、教孩子識字、背乘法表就是教育。

其實不然。

蘇聯教育學家馬卡連柯這樣表述家長對孩子的影響：

「不要以為只有你們和兒童談話的時候，或教導和吩咐兒童的時候才是在進行教育。

其實你們的每一瞬間，都在教育著他們：你們怎樣跟別人談話、怎樣談論其他的人、你們怎樣表示歡欣和不快、怎樣對待朋友和仇敵、怎樣笑……所有這些，對兒童都有很大的意義。」

孩子就像白紙，可塑性和模仿性都很強，家長的一言一行，都很可能被他吸收納取，最後形成自身的修養。

毫不誇張地說，每一個孩子的處事方法，都是父母處事方法的映射。

已有研究發現，大腦的道德學習是大腦前額葉擔任的工作，其敏感發達時期在3~8歲前後，10歲前後達到最佳狀態。

換言之，道德學習的決定性時期在 10 歲之前。

而在這段時期，家庭是孩子生活的主要場所，孩子與父母幾乎朝夕相處，若一味指望等到孩子入學后讓老師去教育，只恐為時已晚。

到了一定的年齡，孩子性格、道德觀就已經基本成型。這個時候再試圖讓學校老師去「糾正」孩子的性格，就沒那麼容易了。

師生關係一對多，一位班主任需同時兼顧幾十名學生，一個班級里總會同時存在成績上有差異的孩子、調皮搗蛋和沉默寡言的孩子、家境優渥和家庭普通的孩子……

親子之間則是二對一的關係，一個孩子身上匯聚著兩個成年人的目光。

和人打交道總是充滿酸甜苦辣，再優秀的老師，也無法讓所有家長滿意。

有些能力，真的只能靠父母來教。

2

培養孩子的逆商

才能經得起風雨打磨

這個世界上，最不該「嬌慣」的，就是孩子。

印度尼西亞學生的數學成績普遍較其他國家低，因此有學者對140名學生進行概率抽樣。

結果表明，自我效能感和逆商顯著影響學生的數學學業成績，性別影響不大。

推倒傳統意義上的性別偏差，逆商是成績的重要影響因素，同樣也是孩子的人生必修課。

逆商（Adversity Quotient，簡稱AQ）全稱逆境商數，指的是人們面對逆境時的反應方式，即面對挫折、擺脫困境和超越困難的能力。

簡單點說，就是一個人的挫折忍受力。

一個AQ很低的人，遇到挫折容易沮喪，低迷，失去鬥志，甚至自暴自棄，也難以有更好的表現，甚至可能走向極端。

湖南新化六年級男生小吳，在小學畢業慶祝會上從教學樓四樓跳下，搶救無效后死亡。

事發前一天老師組織班會活動，小吳和三個同學放學后將課桌擺成回字形，還決定擔當班會的小主持人。

第二天，老師發現教室情況，加上班裡學生異常喧鬧，於是要求學生將課桌恢復原狀。

或許是想起昨天搬桌椅的辛苦，小吳表現出不滿並開始抽泣。

老師開始上課後，小吳突然跑出教室，翻過護欄跳下四樓。

誰都不忍心責怪一個離世的小孩，問題所在可能是對孩子逆商教育的忽視。

研究表明，在不同學段中，父母教養方式對青少年逆商的影響力程度不同，但均具有影響作用。

因此，父母教養孩子，不僅要關注學習成績，更要注重逆商的培養。

首先，是孩子的基本生存能力。

從孩子懂事開始，就應該讓他們嘗試一些基本技能：如自己吃飯、穿衣、獨立睡覺等。

過分溺愛等於粗暴剝奪了許多第一次，也讓他們失去了接觸失敗和挫折的機會。

其次，要學會延時滿足孩子的需求。

很多家長害怕看到孩子哭鬧，一有情緒馬上就滿足他們的要求，這也讓幼兒喪失了提高忍耐力的機會。

在孩子遇到困惱時，最好的做法是鼓勵，而不是馬上給予幫助。

最後，切記要樹立孩子的自信心。

自信不是突然獲得的，而是一點點的個人行動帶來的積累。

對孩子的心聲，要學會傾聽，學會尊重，讓他們在遇挫時不會喪失繼續的信心。

3

教給孩子規則意識

有明辨對錯的能力

「無規矩不成方圓」，古人的教育思想放到今天仍適用。

中國幼兒規則意識普遍較差，部分家庭甚至一點沒意識到規則教育的重要性。

等到把幼兒送進學校了，才發現原來家裡的「小霸王」和「小公主」不遵守秩序排隊、吃飯亂灑食物、與人遊戲時不守規矩……

幼兒規則意識的缺失，主要是不良的教養方式導致，父母明知道錯，但寵溺心理讓他們不願約束。

還有另一個重要原因，家長本身不愛守規則。

曾國藩的家族頗具傳奇色彩，曾國藩提出過「八本」，只是早起這一點，曾國藩就說「治家以不晏起為本」。

在給兒子曾紀澤的信中，總是不厭其煩地詢問：「爾在家常能起早否？諸弟妹早起否？」

現在流行一種育兒方式——放養。美名其曰讓孩子釋放天性，不加約束稍不注意，放養式教育就變成放縱式教育。

有效幫助幼兒把「規則」內化為他們的「規則意識」， 是家長們值得思考的問題。

一要獎懲分明，執行有度。

一味獎勵和懲罰不能帶來好的效果。

太多獎勵會讓孩子太過功利，太多懲罰也會讓他們失去自信。獎懲有度，家長不是按心情來決定規則，讓孩子看到一個穩定的規則執行，才能培養規則意識。

二是規則從小事做起和家長做起。

看似簡單的排隊，對很多孩子甚至家長都是很難做到的事情。不遵守秩序也就容易被孩子習得。

家長如果以身作則，督促孩子從小事做起，慢慢就能建立孩子的規則意識。

4

加強孩子的底線教育

有說「不」的能力

育人者，當以身作則，父母對孩子的早期教育會讓他們記憶深刻。

有的家長往往忽略了這一點。

《鐵拳男人》里的爸爸詹姆斯帶著兒子過著窮困潦倒的生活。

有一次，兒子在商店偷了香腸，爸爸知道后立即讓兒子把香腸送回去。詹姆斯告訴兒子：咱們的日子是很苦，但這並不代表可以偷東西。」

對孩子做到最起碼的金錢教育，雖不能保證讓他成為一個成功的人，但這些品格絕不有害。

另外一項重要的底線教育，是讓孩子不要隨意傷害身體。

2003年8月，在中國科技館舉辦的《中學生心理成長戰略》的報告上，一位十三四歲的小女生告訴老師：「我有一種奇怪的想法，每天我不是想把自己的手腕用刀割破，就是想把耳朵捅破。」

孩子的問題令人震驚，這種傷害自己身體的行為被稱為「非自殺性自傷行為」（Non-Suicidal Self-Injury）。

用身體上的疼痛轉移精神上的痛苦，痛苦就變成永遠填不滿的無底洞。這種行為只會暫時緩解負面情緒，解決不了根本問題。

要從根本上防止自傷行為，需要父母與孩子建立身體界限，教會孩子如何正確地處理情感。同時避免家庭中可能出現的心理虐待：如對孩子羞辱、打罵、指使、忽視以及侵犯個人隱私等。

5

培養孩子的責任心

為自己造成的問題擔責

路要自己走，才能越走越寬敞。

一個小男孩小時候因為踢足球，打破了一戶人家的窗戶而被要求支付20美元賠償金。

他當時又急又難過，找到自己的父親哭訴。

男孩的父親沒有大發雷霆，而是答應借給他20美元，並讓他一年之內還清。

一年內，他打零工掙錢，甚至洗盤子、擦皮鞋，一年後，他終於還清了20美元。

父親用行動教會他如何承擔自己的過錯，這也讓他銘記一生。

現在孩子犯了錯，不少家長會說：「他還是個孩子，至於嗎？」

家長對孩子的過度維護，早已讓孩子失去了自己承擔責任的機會。比起熊孩子，熊爸媽更可怕。

培養孩子的獨立性，使他成為一個真正獨立的個體，是每個父母應有之責。

讓孩子做事情有始有終，有勇氣承擔任何結果的心態，內心才能不被任何困難擊倒。

父母給孩子最好的饋贈是什麼？

不是豪車也不是豪宅，而是教會他如何做人，教給他一種永遠誠實善良、積極樂觀、努力向上的精神，是任何人都拿不走的財富。

希望更多人明白——家長和老師不是棋逢對手，而是並肩而行的戰友~