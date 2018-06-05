原標題：天津工業大學與柬華理事總會簽署協議共建「柬華理工大學」



中國天津工業大學與柬華理事總會簽署協議共建「柬華理工大學」

中新社金邊6月5日電 (記者 黃耀輝)當地時間6月5日下午，中國天津工業大學黨委書記連潔與柬埔寨柬華理事總會會長方僑生在金邊簽署《共建柬華理工大學戰略合作框架協議》。

該協議稱，在「一帶一路」倡議和「瀾湄合作」下，因應柬埔寨、泰國、越南、寮國、緬甸等國對理工科專業人才的需求，雙方決定在金邊建立一所理工科大學，以前述國適齡學生為主要招生對象。

根據協議，「柬華理工大學」直屬柬埔寨教育部，是柬埔寨政府認證的全資質大學。學製為四年，本科畢業生將同時獲得天津工業大學和「柬華理工大學」本科畢業證書和學位證書。

根據協議，學校建設初期以培養本科應用技術型人才，並提供相關技能培訓為目標，設紡織工程(含服裝工程及設計)、機械工程、計算機科學與技術(含軟體工程、網路工程和電子硬體設備維護等)、電氣工程、食品科學與工程、土木工程、建築學、企業管理、國際貿易、酒店管理等本科專業，每專業每屆招收1個班30人，後期將擴展至碩士、博士等人才培養。

柬埔寨教育青年體育部大臣韓春納洛4日對開辦「柬華理工大學」給予肯定，表示該項目是柬中合作項目，必定取得成功，柬將全力予以支持。

據柬華理事總會會長方僑生介紹，「柬華理工大學」將參考中國教材，結合柬埔寨學生的學習需求，培養理工領域人才。(完)