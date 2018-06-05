原標題：台灣台北市山西省同鄉會回鄉省親：品酒訪古話傳承



？？？？台灣台北市山西省同鄉會常務理事郝孝茂帶領參訪團一行20餘人回到故鄉山西。 長治市城區新聞中心供圖 攝

中新網長治6月5日電 (記者 李新鎖)6月5日下午，台灣台北市山西省同鄉會常務理事郝孝茂帶領參訪團一行20餘人回到故鄉山西。其間，參訪團一行品嘗長治潞酒、參觀長治堆錦博物館，共話晉台交流淵源。

據介紹，台灣台北市山西同鄉會成立於1950年，設有文教基金會、山西文獻社等，旨在鼓勵青年了解山西，加強晉台文化交流，傳承和發揚山西的歷史、文化傳統，努力實現晉台親情代代相傳。

當天下午，參訪團一行先後來到山西長治堆錦博物館和潞酒酒廠，實地參觀了長治城區的堆錦和酒文化傳承成果。

在長治堆錦博物館，參訪團人員認真聽取了國家級非物質文化遺產——長治堆錦的省級傳承人閆德明對長治堆錦歷史文化、現代傳承和製作工藝等方面的講解，《前程似錦》《富貴平安》《金母元君朝元圖》和《百子獻瑞圖》等一幅幅工藝精湛、栩栩如生的堆錦畫深深吸引了參訪團成員的目光。大家時而拍照合影，時而駐足觀賞。

台灣台北市山西省同鄉會常務理事郝孝茂帶領參訪團一行20餘人回到故鄉山西。 長治市城區新聞中心供圖 攝

台灣台北市山西省同鄉會常務理事郝孝茂帶領參訪團一行20餘人回到故鄉山西。 長治市城區新聞中心供圖 攝

在潞酒酒廠，參訪團實地參觀了潞酒文化園和地下酒窖。據了解，長治「潞酒」始創於北周，距今已有1400餘年歷史。唐代，山西長治屬潞州，各縣釀酒業發達，「潞酒」名聞天下，其後歷朝歷代均有傳承。

在潞酒文化園，參訪團成員了解了潞酒的歷史文化傳承和和精湛的生產工藝。在地下酒窖，參訪團一行迎著濃濃酒香品嘗了陳年佳釀。

對此，台灣台北市山西省同鄉會常務理事郝孝茂說，這裏雖然是一個老廠，但是它的工藝、生產設備非常值得保存和紀念。尤其是在酒窖，當我們聞到酒香，看到那些古老的酒具，就深感這些傳統的工藝、文化值得保護、傳承。

郝孝茂表示，作為長治當地代表性非物質文化遺產，長治堆錦工藝繁複、技藝獨特，令人讚歎。像這樣的一些文化傳承，如果我們不重視，它們就會失傳。

實際上，近年來，基於同根同源的文化認同，山西長治、運城、晉城等地和台灣民間文化交流活動頻繁。對於此番回鄉，台灣台北市山西省同鄉會表示，希望能在推進晉台交流合作、促進兩岸和平發展方面發揮積極作用。

據介紹，隨後幾天，台灣台北市山西省同鄉會還將參訪長治老頂山炎帝像、壺關太行山大峽谷等人文、山水景觀。(完)