原標題：風雲二號H星定點西移？更好服務「一帶一路」



人民網北京6月5日電（趙竹青）6月5日21時07分，我國「風雲二號」系列氣象衛星的最後一顆星發射成功。至此，我國第一代氣象衛星全部發射升空。

中國氣象局國家衛星氣象中心副主任、風雲二號衛星地面應用系統總指揮魏彩英介紹，這顆衛星裝載有掃描輻射計和空間環境監測器等兩個主要載荷，可為中國和亞太地區用戶提供實時雲圖、水汽圖像、空間天氣和衛星所處空間環境的相關產品。

「經過近四十年的發展，『風雲二號』系列衛星應用技術不斷提高，成為我國定量化應用最好的衛星。」魏彩英表示，風雲二號衛星資料和產品目前已廣泛應用於生態文明建設、防災減災、應對氣候變化等重要領域，特別在颱風、暴雨、大霧、沙塵暴等監測預警中發揮了重要作用，成為預報員監測重要天氣必不可少的手段，為各級政府防災減災提供更加準確的決策信息。

以颱風監測為例，自1998年「風雲二號」衛星投入運行以來（截止到今年4號颱風），對西太平洋及南海生成的471個颱風、登陸我國的141個颱風監測無一漏網。

魏彩英介紹，目前，「風雲二號」衛星已為亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲等80多個國家和地區的用戶提供了衛星資料和產品。

國防科工局、國家航天局系統工程司副司長趙堅告訴記者，此次應世界氣象組織及上合組織要求，風雲二號H星的定點位置將由原定的東經86.5度更改為東經79度，使我國風雲系列靜止軌道氣象衛星可有效覆蓋我國全境、「一帶一路」沿線國家、印度洋和大多數非洲國家。

魏彩英介紹，為積極響應「一帶一路」倡議的重大決策，中國氣象局於4月24日發佈了「中國風雲衛星國際用戶防災減災應急保障機制」，當「一帶一路」沿線國家和地區遭受颱風、暴雨、強對流、森林草原火災、沙塵暴等災害時，可申請啟動該機制，第一時間獲得「風雲」衛星高頻次雲圖及相關定量產品，為防災減災救災提供及時信息保障。「定點於東經79度的風雲二號H星將為西亞、中亞、非洲和歐洲等國家和地區提供良好的觀測視角和『定製化』的高頻次區域觀測，為其防災減災救災提供及時的信息保障。」

據了解，這顆星作為我國自行研製的第一代靜止氣象衛星風雲二號系列的收官之戰，將與第二代靜止氣象衛星風雲四號形成業務上的無縫銜接。