原標題：風雲二號「小弟」升空？「風雲家族」新成員可期



2018年6月5日，我國風雲二號H星成功發射（梁珂岩 攝）

人民網北京6月5日電（趙竹青）6月5日21時07分，我國「風雲二號」系列氣象衛星的最後一顆星發射成功。作為我國自行研製的第一代靜止氣象衛星風雲二號系列的收官之戰，風雲二號H星將與第二代靜止氣象衛星風雲四號形成業務上的無縫銜接。

風雲二號「最小弟弟」來了

國防科工局、國家航天局系統工程司副司長趙堅介紹，我們是世界上發展氣象衛星較早的國家，經過40多年發展，我國風雲氣象衛星取得了令人矚目的成就。如今，「風雲一號」已全部被升級后的「風雲三號」所替代，而「風雲二號」也正在向「風雲四號」平穩過渡。

到目前為止，我國已成功發射了17顆氣象衛星。風雲二號H星發射后，一共有8顆風雲衛星在軌運行。其中，5顆屬於靜止軌道氣象衛星（FY-2E/F/G/H和FY-4），3顆屬於極軌氣象衛星（FY-3B/C/D）。

趙堅表示，目前，我國氣象衛星已形成「多星在軌、互為備份、統籌運行、適時加密」的業務格局，可對全球和區域範圍內的極端天氣、氣候和環境事件進行及時高效觀測，正在為全球80多個國家和地區、國內2500多家用戶提供衛星資料和產品。

「目前形成了我國風雲系列氣象衛星、美（日）氣象衛星與歐洲氣象衛星三足鼎立的局面，目前東半球的氣象預報主要靠我國的氣象衛星提供相關資料。」趙堅說。

「風雲」家族新成員可期

根據國務院2015年印發的《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》，與氣象事業緊密相關的共有11顆衛星。業務衛星除常規「風雲三號」、「風雲四號」系列外，還規劃了1顆晨昏軌道氣候衛星，1顆高精度溫室氣體探測衛星和1顆高光譜衛星。

「此外，還將全新研製1顆靜止軌道微波探測衛星和2顆降水測量雷達衛星。」趙堅介紹，前者將靜止軌道遙感探測的高時效性優勢和微波對雲雨大氣獨具的穿透性探測能力相結合，有力提升對快速變化的颱風、暴雨等災害性天氣系統的監測預警能力。「它與風雲四號靜止軌道氣象衛星組網運行，大幅度增強我國對天氣預報，尤其是對降雨預報、氣候預測、自然環境和自然災害精細監測的能力。」

而降水雷達測量衛星則採用主動降水測量與被動微波和光學成像遙感相結合，實現降水和雲雨大氣參數遙感探測，獲取融化層高度和厚度信息，為提高降水數值預報的準確率，提供有力支撐。