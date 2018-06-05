3D：風雲二號「末代星」發射 全面覆蓋「一帶一路」北京新浪網 (2018-06-05 22:19)
原標題：3D：風雲二號「末代星」發射 全面覆蓋「一帶一路」
5日21時07分，我國風雲二號09星在西昌衛星發射中心發射升空。風雲二號是我國天氣預報主力衛星，也是第一代靜止軌道氣象衛星，共規劃9顆衛星。此次發射09星是風雲二號最後一顆。該衛星將專注為中國西部地區、「一帶一路」沿線國家和地區天氣預報、防災減災提供支撐。未來，新一代靜止軌道氣象衛星風雲四號將接棒風雲二號，全面接管氣象監測。
編輯：王永泉
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