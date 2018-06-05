原標題：烏魯木齊經開區(頭屯河區)國稅局走訪慰問困難家庭,積極開展扶貧幫困



亞心網訊（記者 王建隆）6月5日一早,烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)國家稅務局駐王家溝街道儲運新村社區「訪惠聚」工作隊帶領該局參加「民族團結結親周」活動的幾名幹部像過去的許多早晨一樣,走訪慰問了黃玉蘭一家。

黃玉蘭一家是烏魯木齊市王家溝街道儲運新村社區一戶困難家庭。她是新疆石油管理局的一名退休職工,丈夫無固定職業,她每天照顧生活不能自理的智障兒子和重病癱瘓妹妹,她的丈夫養羊和打零工補給家用。

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烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)國家稅務局黨組書記、局長毛衛東(左三)與黃玉蘭(左一)交談。

「你家生活有什麼困難?有困難給工作隊反映,工作隊就是你們娘家人,他們會儘力幫助你們。如果工作隊解決不了的,讓工作隊給我們反映,我們會想辦法幫助你們。」幹部們也親切地與黃玉蘭交流,詳細了解黃玉蘭一家生活狀況和困難,真誠地希望為他們盡上一份綿薄之力。

「工作隊對我們很關心,十分為我們著想,經常到我們家,看我們家缺什麼,需要幹什麼。家裡的煤氣用完了,他們給我們換煤氣。我妹妹病了,他們背著我妹妹下樓,再用車送我妹妹去社區醫院看病。」儘管不是第一次慰問,黃玉蘭的感激之情仍說不完,道不盡,「謝謝你們在繁忙的工作中,能想到我們家,看望和慰問我們一家人,深深地感謝工作隊,我要樂觀地生活,家裡的困難在工作隊的幫扶下,已經解決不少。我會好好照顧兒子和妹妹,更好地生活。」

烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)國家稅務局黨組書記、局長毛衛東表示,多年來,烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)國家稅務局多次開展以關愛為核心,關心困難家庭活動,為多戶困難家庭送去溫暖、獻愛心,讓他們感受烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)國家稅務局的關心。今後,烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)國家稅務局關心困難家庭的工作將繼續常態化,將加大困難家庭的幫扶力度,切實為貧困家庭排憂解難。