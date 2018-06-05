▲中信兄弟楊志龍。（圖／中信兄弟提供）

Lamigo桃猿結束上周的割喉戰，戰績穩居龍頭，今(5)日作客洲際棒球場，派出尼克斯先發出戰中信兄弟的陳琥，象隊靠著6局下一口氣單局灌進7分，逆轉比數，加上楊志龍中繼好投，終場中信以9:4擊敗Lamigo，楊志龍也拿下生涯首勝。

象隊前5局攻勢遭尼克斯封鎖只攻下2分，5局下一度有機會追平，但吳東融跑壘判斷失誤，讓猿隊幸運保住領先。

6局下風雲變色，接連安打後，張志豪打回第3分將比數追平，下一棒「恰恰」彭政閔再補上一支安打逆轉比數，滿壘時黃鈞聲敲出二壘安打清壘，徹底擊垮Lamigo，將比數拉開到9:3。

楊志龍5局上登板接替陳琥投球，主投4.2局只被打出3支安打失1分、送出5K，防禦率降到2.49，後半場成功封鎖桃猿打線，順利拿下勝投，也幫助兄弟對桃猿拿下三連勝。

陳琥此役主投4局，被敲6安失3分送出4K，防禦率來到4.62，無關勝敗；尼克斯則是5.1局投球掉6分吞敗。至於上周終於上一軍的林智勝，今天終於敲出安打，還跑回2分；而單場MVP則由單場4支2，攻下4分打點的黃鈞聲拿下。