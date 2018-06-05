中華職棒／中信對猿單局灌7分 楊志龍中繼好投奪首勝NOWnews今日新聞 (2018-06-05 22:24)
Lamigo桃猿結束上周的割喉戰，戰績穩居龍頭，今(5)日作客洲際棒球場，派出尼克斯先發出戰中信兄弟的陳琥，象隊靠著6局下一口氣單局灌進7分，逆轉比數，加上楊志龍中繼好投，終場中信以9:4擊敗Lamigo，楊志龍也拿下生涯首勝。
象隊前5局攻勢遭尼克斯封鎖只攻下2分，5局下一度有機會追平，但吳東融跑壘判斷失誤，讓猿隊幸運保住領先。
6局下風雲變色，接連安打後，張志豪打回第3分將比數追平，下一棒「恰恰」彭政閔再補上一支安打逆轉比數，滿壘時黃鈞聲敲出二壘安打清壘，徹底擊垮Lamigo，將比數拉開到9:3。
楊志龍5局上登板接替陳琥投球，主投4.2局只被打出3支安打失1分、送出5K，防禦率降到2.49，後半場成功封鎖桃猿打線，順利拿下勝投，也幫助兄弟對桃猿拿下三連勝。
陳琥此役主投4局，被敲6安失3分送出4K，防禦率來到4.62，無關勝敗；尼克斯則是5.1局投球掉6分吞敗。至於上周終於上一軍的林智勝，今天終於敲出安打，還跑回2分；而單場MVP則由單場4支2，攻下4分打點的黃鈞聲拿下。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
網音樂城 小譜架 輕便型．JYC 譜架．吉他譜架．大譜架．譜架 袋子．海克力斯 譜架．摺疊 譜架．JYC JK105 大譜架．USB 譜架．mit 譜架．Prefox 譜架．小譜架．非凡樂器 譜架．高級大譜架．台製 譜架．譜架．HERCULES 譜架．高級譜架
- 【GDC】都會時尚水鑽寶石繞帶側蝴蝶高跟涼鞋-金色(713299)
- BABY-G 熱愛運動女性配備計步設計閒錶(BGS-100GS-7)白X金時
- 【魔力家】髒吸吸 手持式除蹣吸塵器-有線插電款-居家除蹣全
- 【 美國 Razor 】Kuties Scooter-Unicorn二合一兒童可愛滑
- DIJIA 經典舒壓翻轉衣架款辦公椅/電腦椅(八色任選)
- 【RegettaCanoe】男款-三條滾邊寬帶可調式樂步鞋(經典黑)
- 106年台電公司新進僱用人員（養成班）（物理）密集班（含題
- 跟鞋 AS 獨特流蘇蝴蝶結造型羊麂皮尖頭楔型跟鞋－黑
- LooCa棉柔HT高規格5cm乳膠床墊-雙人5尺
- LANCOME蘭蔻 絕對完美粉底精粹30ml(TESTER版)
納達爾法網11冠路：僅兩敗 多次阻擋小德費德勒【北京新浪網】
男子跳遠8米83！23年來罕見 史上僅六人達成【北京新浪網】
NBL第1輪-悍將63分河北客擒陝西 貴州不敵廣西【北京新浪網】
張本伊藤引日網民討論潮：中國大滿貫輸高中生【北京新浪網】
中華職棒【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》