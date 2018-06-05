【大成報記者何秀菁／南投報導】今天是南投高中的畢業典禮，是鳳凰花開的日子。南投高中今年畢業典禮別具特色，除了傳統的致詞與頒獎外。投高高三音樂班學生謝仁堃、謝玉芬及普三五王雅筑應屆畢業生特地製作的畢業歌「遇見：預見」美妙的樂音迴盪期間。充滿了依依不捨的氣氛。更值得一提的是，畢業生致詞全程使用英語。代表致詞的同學吳泰紳已錄取淡江大學商管學院全球財務管理全英語學士學位學程。不但是準大學生而且曾當選過南投縣優秀青年，並得過全縣英文朗讀比賽亞軍。全程感言抑揚頓挫、鏗鏘有聲，十分感人。投高校長巫春貴表示南投高中為培育國際英才，不遺餘力。不但成立跨國視訊中心。也參與英文大手牽小手計畫。讓學生接觸外籍師生，建立語言環境。對於人才的培育有相當的助益。這次的畢業典禮也呈現全校和樂融融氣氛，師生及家長感謝聲不斷，更體現了友善校園的精神。讓大家深覺南投高中是一個溫馨的大家庭，值得縣內學子前來就讀。